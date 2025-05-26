شكرا لقرائتكم خبر عن مدينة العلمين الجديدة تستعد لاستضافة ملتقى مصر الدولي للنحت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد مدينة العلمين الجديدة لاستضافة حدثين فنيين عالميين يؤكدان مكانتها المتنامية كوجهة دولية للإبداع، وهما ملتقى مصر الدولي للنحت في نسخته الأولى بالعلمين من 6 إلى 30 أغسطس 2025، والعاشرة على مستوى الجمهورية، وفعاليات "ART SPACE" النسخة الثانية" للفنون في الفترة من 19 يوليو إلى 30 سبتمبر 2025.

الملتقى سيعقد بمشاركة نخبة من كبار نحاتي العالم ويقدم الملتقى تجربة فريدة لعشاق الفن، حيث يمكنهم متابعة لحظات إبداع حي تتحول فيها الكتل الحجرية والخامات المعاد تدويرها إلى أعمال فنية نابضة بالحياة، على شاطئ البحر الأبيض المتوسط.

وفي هذا الإطار، قال المهندس أحمد إبراهيم، رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة: نسعد باستضافة ملتقى مصر الدولي للنحت في مدينة العلمين الجديدة، ونؤكد التزامنا بتوفير كافة التسهيلات لضمان نجاح هذا الحدث الفني المهم، بما يعكس مكانة المدينة كمنصة رائدة للفن والثقافة.

وأضاف أن الفعاليات مفتوحة للجمهور، وندعو الجميع لاكتشاف مدينة العلمين الجديدة كوجهة متكاملة تجمع بين الفن، والسياحة، والطابع الحضاري الحديث.

ومن جانبه، أعرب الفنان التشكيلي محمد حميدة، المنظم العام للملتقى – عن امتنانه العميق لوزارة الإسكان والمرافق وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مثمناً دعم المهندس أحمد إبراهيم، رئيس جهاز العلمين الجديدة.

وأضاف: سيشارك في الملتقى 30 نحاتاً من الصف الأول عالميًا في تخصصات النحت على الحجر وإعادة تدوير المخلفات والمعادن، وقد أبدى الفنانون حماسهم لزيارة مصر، وستُهدى أعمالهم لجهاز المدينة لتزيين شوارعها وميادينها، في خطوة تعزز الهوية البصرية للعلمين الجديدة.

وسيتضمن الملتقى ورش النحت ومعرضا للفنون المعاصرة وفعالية فنية بعنوان art dinner في حفل ختام الملتقي وبرنامجاً سياحياً متكاملاً للفنانين يشمل زيارة أبرز معالم المدينة، والإسكندرية، والأهرامات، والمتحف المصري الكبير، ما يعكس عمق التجربة الثقافية التي تقدمها مصر للعالم.

كما تنطلق فعاليات “ART SPACE – النسخة الثانية” في الفترة من 19 يوليو إلى 30 سبتمبر 2025، وتضم معارض فنية، وتركيبات بصرية، وورش عمل تفاعلية حية، تتيح للجمهور التواصل المباشر مع فنون العصر الحديث في أجواء صيفية نابضة بالطاقة والإبداع.