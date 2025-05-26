شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان يصدر حزمة تكليفات لتطوير المحاور والطرق وتنمية أراضي الحزام الأخضر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد المهندس

، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً صباح اليوم، مع رؤساء ومسئولي أجهزة تنمية مدن "أكتوبر والشيخ زايد بغرب القاهرة"، لمتابعة ملفات العمل ومنها: تطوير الطرق والمحاور الرئيسية والمشروعات السكنية وتنمية أراضي الحزام الأخضر ومنظومة مياه الشرب والصرف الصحي، بنطاق تلك المدن، وذلك بحضور مسئولي وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

شريف الشربيني

واستهل المهندس شريف الشربيني، الاجتماع بتأكيد أهمية تطوير المحاور والطرق الرئيسية بمدن غرب القاهرة، موجهاً بضرورة إحداث طفرة في أعمال التطوير وتحسين الرؤية البصرية بالمناطق المطلة على المحاور والطرق الرئيسية بتلك المدن.

وناقش المهندس شريف الشربيني، مع مسئولي أجهزة المدن، خطة تطوير وتحسين الرؤية البصرية على المحاور والطرق الرئيسة بمدن غرب القاهرة، مؤكداَ في هذا الصدد أهمية تنفيذ خطة التطوير، وتحسين الرؤية البصرية، وسرعة تنمية الأراضي الصحراوية، بجانب مراجعة موقف اللافتات والعلامات الإرشادية مع الجهات ذات الصلة، والالتزام بأعمال الصيانة الدورية لأعمدة الإنارة وتوفير الأشكال الجمالية، والمسطحات الخضراء وتنسيق الموقع بمختلف مكونات المحاور ولاسيما بمناطق الأعمال الصناعية "الكباري".

وكلَّف المهندس شريف الشربيني، مسئولي أجهزة مدن غرب القاهرة، بسرعة حصر الأراضي الفضاء المطِّلة على المحاور والطرق الرئيسية، وإعداد بيان تفصيلي يتضمن مراجعة موقف الأراضي السابق تخصيصها ومدى الالتزام باشتراطات التخصيص، بجانب حصر الأراضي الشاغرة، والتنسيق مع الجهات ذات الصالة لإزالة المعوقات الواقعة ببعض الأراضي، لسرعة طرحها على المستثمرين والانتفاع بقيمتها الاقتصادية.

ووجه المهندس شريف الشربيني، بسرعة رفع المخلفات والأتربة المتواجدة على المحاور والطرق الرئيسية، وتكثيف الحملات والمتابعة الدورية في هذا الشأن، وإيجاد الحلول البديلة للمركبات العشوائية ومنع سيرها على الطرق والمحاور الرئيسية.

وتابع المهندس شريف الشربيني خلال الاجتماع المشروعات السكنية ومنظومة مياه الشرب والصرف الصحي بمدن غرب القاهرة، موجهاً بوضع خطة عمل تتضمن برامج زمنية للانتهاء من المشروعات السكنية والمرافق الجاري تنفيذها، وكذا خطة عمل للمشروعات الجديدة المقرر تنفيذها، بجانب التنسيق مع الشركات المنفذة للمشروعات لدفع العمل، ومراجعة أعمال التشغيل والصيانة للمشروعات التي تم الانتهاء من تنفيذها، والتواصل المباشر مع السكان للاستماع إلى مقترحاتهم ومطالبهم.

وتابع وزير الإسكان، موقف الأعمال الجاري تنفيذها بمناطق الحزام الأخضر، موجهاَ في هذا الإطار بتشكيل لجنة لمتابعة البرامج الزمنية والموقف التنفيذي للأعمال بالأراضي التي تم توفيق أوضاعها، ومراجعة عروض الطرق الرئيسية بمناطق الحزام الأخضر، ودراسة توفير حارة خدمة بكل طريق، بجانب الاستغلال الأمثل للأراضي الواقعة ضمن الحصة العينية لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وفي ختام الاجتماع، شدد المهندس شريف الشربيني، على ضرورة التواجد الميداني لمسئولي الأجهزة بمواقع العمل والمتابعة الدورية لسير العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها، لتذليل أي عقبات ودفع الأعمال.