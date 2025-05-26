شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة الإثنين والان مع تفاصيل الخبر

استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات، وذلك بعدما أغلقت أمس على صعود.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.3% ليصل إلى مستوى 32118 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.35% ليصل إلى مستوى 40121 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.42% ليصل إلى مستوى 14410 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.29% ليصل إلى مستوى 9479 نقطة، وصعد "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.33% ليصل إلى مستوى 12896 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.62% ليصل إلى مستوى 3295 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 1.49% ليصل إلى مستوى 13133 نقطة.