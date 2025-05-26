شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة الإثنين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب هانى الحوتىالإثنين، 26 مايو 2025 10:22 ص
استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات، وذلك بعدما أغلقت أمس على صعود.
وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.3% ليصل إلى مستوى 32118 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.35% ليصل إلى مستوى 40121 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.42% ليصل إلى مستوى 14410 نقطة.
كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.29% ليصل إلى مستوى 9479 نقطة، وصعد "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.33% ليصل إلى مستوى 12896 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.62% ليصل إلى مستوى 3295 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 1.49% ليصل إلى مستوى 13133 نقطة.
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