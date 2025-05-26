شكرا لقرائتكم خبر عن اختيار العلمين الجديدة عاصمة المصايف العربية لعام 2025.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

اختارت المنظمة العربية للسياحة مدينة العلمين الجديدة عاصمة للمصايف العربية لعام 2025.

وجاء الاختيار لما تشهده المدينة من تطور عمراني وسياحي متسارع وما تتمتع به من مقومات طبيعية فريدة، وبنية تحتية حديثة، وخدمات سياحية متكاملة.

الاختيار جاء بناء على معايير عديدة منها العمل التنظيمي بالمصيف والبنية التحتية، وأنماط وموارد الاستجمام والترفيه.

والحفاظ على البيئة وحمايتها، والأمن والسلامة والصحة، والاستجابة للمستجدات السياحية.



