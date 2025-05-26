الاقتصاد

اختيار العلمين الجديدة عاصمة المصايف العربية لعام 2025.. إنفوجراف

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  • اختيار العلمين الجديدة عاصمة المصايف العربية لعام 2025.. إنفوجراف 1/2
  • اختيار العلمين الجديدة عاصمة المصايف العربية لعام 2025.. إنفوجراف 2/2

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القاهرة - سامية سيد - كتب: محمد أسعد

الإثنين، 26 مايو 2025 06:30 ص

اختارت المنظمة العربية للسياحة مدينة العلمين الجديدة عاصمة للمصايف العربية لعام 2025.

وجاء الاختيار لما تشهده المدينة من تطور عمراني وسياحي متسارع وما تتمتع به من مقومات طبيعية فريدة، وبنية تحتية حديثة، وخدمات سياحية متكاملة.

الاختيار جاء بناء على معايير عديدة منها العمل التنظيمي بالمصيف والبنية التحتية، وأنماط وموارد الاستجمام والترفيه.

والحفاظ على البيئة وحمايتها، والأمن والسلامة والصحة، والاستجابة للمستجدات السياحية.


 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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