شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلى: خفض الفائدة على شهادات الـ3 سنوات بنسبة 1% والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب - أحمد يعقوبالإثنين، 26 مايو 2025 10:14 ص
قال محمد الإتربى الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري أن لجنة الالكو بالبنك قد اجتمعت صباح اليوم وقررت التالي:
- تغيير العائد على الشهادة البلاتينية ذات العائد الشهري بقيمة 1%.
- تخفيض العائد على الشهادات البلاتينية - 3 سنوات - ذات العائد المتناقص بكافة دورياتها بقيمة 1%.
- ايقاف اصدار الشهادات الدولارية ذات العائد الممنوح بالجنيه المصرى.
وتسري التغييرات اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 27/5/2025، وذلك من خلال جميع فروع البنك و كافة تطبيقاته الالكترونية.
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