الاقتصاد

البنك الأهلى: خفض الفائدة على شهادات الـ3 سنوات بنسبة 1%

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البنك الأهلى: خفض الفائدة على شهادات الـ3 سنوات بنسبة 1%

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القاهرة - سامية سيد - كتب - أحمد يعقوب

الإثنين، 26 مايو 2025 10:14 ص

قال محمد الإتربى الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري أن لجنة الالكو بالبنك قد اجتمعت صباح اليوم وقررت التالي:

- تغيير العائد على الشهادة البلاتينية ذات العائد الشهري بقيمة 1%.

- ⁠تخفيض العائد  على الشهادات البلاتينية - 3 سنوات - ذات العائد المتناقص بكافة دورياتها بقيمة 1%.

- ⁠ايقاف اصدار الشهادات الدولارية ذات العائد الممنوح بالجنيه المصرى.

وتسري التغييرات اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 27/5/2025، وذلك من خلال جميع فروع البنك و كافة تطبيقاته الالكترونية.


 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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