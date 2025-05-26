شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلى: خفض الفائدة على شهادات الـ3 سنوات بنسبة 1% والان مع تفاصيل الخبر

قال محمد الإتربى الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري أن لجنة الالكو بالبنك قد اجتمعت صباح اليوم وقررت التالي:

- تغيير العائد على الشهادة البلاتينية ذات العائد الشهري بقيمة 1%.

- ⁠تخفيض العائد على الشهادات البلاتينية - 3 سنوات - ذات العائد المتناقص بكافة دورياتها بقيمة 1%.

- ⁠ايقاف اصدار الشهادات الدولارية ذات العائد الممنوح بالجنيه المصرى.

وتسري التغييرات اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 27/5/2025، وذلك من خلال جميع فروع البنك و كافة تطبيقاته الالكترونية.



