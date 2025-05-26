شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الريال القطرى اليوم الإثنين 26-5-2025 فى البنوك الرئيسية والان مع تفاصيل الخبر

استقر سعر صرف الريال القطري مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 26مايو 2025، ويتم تحديث هذه الأسعار بشكل لحظي طوال اليوم، مما يضمن للعملاء والمهتمين بأسواق الصرف الحصول على معلومات دقيقة وموثوقة.

هذه الأسعار تتيح للعملاء اتخاذ قرارات مستنيرة حول سعر الريال القطري، سواء كانوا يستعدون للقيام بتعاملات مالية أو يرغبون في متابعة التقلبات في أسواق الصرف.

وسجل سعر الريال القطرى اليوم فى بعض البنوك الأتى:

سعر الريال القطرى فى البنك المركزى

13.66جنيه للشراء.

13.71جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك مصر

12.76جنيه للشراء.

13.71جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك القاهرة

12.76جنيه للشراء.

13.70جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك الأهلى

12.65جنيه للشراء.

13.76جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك الأسكندرية

12.75جنيه للشراء.

13.7جنيه للبيع.