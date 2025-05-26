الاقتصاد

سعر الدولار اليوم الاثنين 26-5-2025 أمام الجنيه المصرى فى بداية التعاملات

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سعر الدولار اليوم الاثنين 26-5-2025 أمام الجنيه المصرى فى بداية التعاملات

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القاهرة - سامية سيد - كتبت رحمة رمضان

الإثنين، 26 مايو 2025 10:00 ص

سجل سعر الدولار اليوم الإثنين 26-5-2025 أمام الجنيه المصري فى بداية التعاملات بالبنوك المصرية، بالبنك المركزي 49.83 جنيه للشراء و49.96 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار اليوم الإثنين، فى البنك الاهلي عند 49.84 جنيه للشراء 49.94 جنيه البيع، فى  بنك مصر 49.84 جنيه للشراء 49.94 جنيه البيع  وفي بنك القاهرة سجل 49.84 جنيه للشراء 49.94 جنيه البيع، كما سجل في البنك التجارى الدولى cib سعر 49.84 جنيه للشراء 49.94 جنيه البيع .

وسجل سعر الدولار فى بداية التعاملات بالبنوك المصرية كالآتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

49.84 جنيه للشراء.
49.94 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

49.84 جنيه للشراء.
49.94 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

49.84 جنيه للشراء.
49.94 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

49.84 جنيه للشراء.
49.94 جنيه للبيع.
 

سعر الدولار فى بنك القاهرة

49.84 جنيه للشراء.
49.94 جنيه للبيع.

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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