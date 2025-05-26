شكرا لقرائتكم خبر عن فى التعاملات الصباحية.. اعرف سعر الدولار اليوم الاثنين 26-5-2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 آخر تحديث لسعر الدولار فى البنوك المصرية العاملة فى السوق المصرية، اليوم الاثنين 26-5-2025، وبلغ سعر الدولار الأمريكي، بالبنك المركزى المصرى 49.83 جنيه للشراء و49.97 جنيه للبيع، وفقا لآخر تحديث معلن للتداولات فى البنوك. وسجل سعر الدولار الأمريكى فى البنك الأهلى المصرى 49.84 جنيه للشراء و49.94 جنيه للبيع، وفى بنك مصر 49.84 جنيه للشراء و49.94 جنيه للبيع. وجاء سعر الدولار فى بعض البنوك المصرية كالآتى: سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

49.84 جنيه للشراء.

49.94 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك مصر

49.84 جنيه للشراء.

49.94 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

49.84 جنيه للشراء.

49.94 جنيه للبيع. الدولار فى البنك التجارى الدولى "CIB"

49.84 جنيه للشراء.

49.94 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك القاهرة

49.84 جنيه للشراء.

49.94 جنيه للبيع. وجاء سعر الدولار فى بعض البنوك المصرية كالآتى: سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى49.84 جنيه للشراء.49.94 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك مصر49.84 جنيه للشراء.49.94 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك الإسكندرية49.84 جنيه للشراء.49.94 جنيه للبيع. الدولار فى البنك التجارى الدولى "CIB"49.84 جنيه للشراء.49.94 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك القاهرة49.84 جنيه للشراء.49.94 جنيه للبيع.

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