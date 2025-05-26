شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الاثنين 26 مايو 2025 فى البحرين عيار21 بـ35.550 دينار والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - حسام الشقويرىالإثنين، 26 مايو 2025 10:00 ص
شهدت أسعار الذهب في البحرين اليوم تغيرات جديدة، وسط تقلبات الأسواق العالمية وحركة العرض والطلب المحلية. وفى هذا التقرير، نقدم لكم تفاصيل الأسعار المحدثة لكل العيارات، بالإضافة إلى العوامل المؤثرة في حركة السوق.
أسعار الذهب فى البحرين
- عيار 24 سجل 40.625 دينار
- عيار 22 سجل 37.225 دينار
- عيار 21 سجل 35.550 دينار
- عيار 18 سجل 30.450 دينار
- عيار 14 سجل 23.700 دينار
- عيار 12 سجل 20.300 دينار الاونصة1263.275 دينار
- الجنيه الذهب284.300 دينار
- الأونصة بالدولار3359.76 دولار
ومع بلوغ أسعار الذهب مؤخرًا مستوى قياسيًا جديدًا، فإن الاتجاه الصعودي لا يزال قائمًا، وقد يظل الذهب مدعومًا طالما استمرت حالة عدم اليقين بشأن الرسوم الأمريكية.
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