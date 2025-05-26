شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الاثنين 26 مايو 2025 فى البحرين عيار21 بـ35.550 دينار والان مع تفاصيل الخبر

شهدت أسعار الذهب في البحرين اليوم تغيرات جديدة، وسط تقلبات الأسواق العالمية وحركة العرض والطلب المحلية. وفى هذا التقرير، نقدم لكم تفاصيل الأسعار المحدثة لكل العيارات، بالإضافة إلى العوامل المؤثرة في حركة السوق.

عيار 24 سجل 40.625 دينار

عيار 22 سجل 37.225 دينار

عيار 21 سجل 35.550 دينار

عيار 18 سجل 30.450 دينار

عيار 14 سجل 23.700 دينار

عيار 12 سجل 20.300 دينار الاونصة1263.275 دينار

الجنيه الذهب284.300 دينار

الأونصة بالدولار3359.76 دولار

أسعار الذهب فى البحرين

ومع بلوغ أسعار الذهب مؤخرًا مستوى قياسيًا جديدًا، فإن الاتجاه الصعودي لا يزال قائمًا، وقد يظل الذهب مدعومًا طالما استمرت حالة عدم اليقين بشأن الرسوم الأمريكية.