شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة الذهب فتحت.. سعر الذهب فى مصر اليوم الاثنين 26 مايو 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع افتتاح بورصة الذهب العالمية من المتوقع تغيرات في أسعار الذهب في السوق المحلية اليوم الإثنين، 26 مايو 2025، حالة من الاستقرار الملحوظ، بعد تقلبات حادة خلال الأسبوع الماضي، في وقت يترقب فيه المستثمرون تطورات الأسواق العالمية وقرارات السياسة النقدية التي قد تؤثر على تحركات المعدن النفيس.

أسعار الذهب في مصر اليوم:

عيار 24: 5382.86 جنيه

عيار 21: 4710 جنيهات

عيار 18: 4038 جنيهًا

عيار 14: 3133 جنيهًا

الجنيه الذهب: 37,640 جنيهًا



أداء الذهب خلال الأسبوع الماضي:

سجل الذهب ارتفاعًا ملحوظًا على مدار الأسبوع الماضي، حيث صعد سعر جرام الذهب عيار 21 بنسبة 3.85%، أي بنحو 175 جنيهًا. وافتتح الذهب تداولات الأسبوع عند مستوى 4540 جنيهًا، ثم ارتفع تدريجيًا ليصل إلى أعلى مستوياته عند 4720 جنيهًا، قبل أن يغلق الأسبوع عند 4715 جنيهًا للجرام.

ويُعزى هذا الاستقرار النسبي في الأسعار إلى توازن العرض والطلب في السوق المحلي، وسط حالة من الحذر والترقب بين المتعاملين، في انتظار ما ستسفر عنه تحركات أسعار الفائدة عالميًا.

الذهب في الأسواق العالمية:

على المستوى العالمي، قفزت أسعار الذهب بنسبة 4.8% خلال الأسبوع الماضي، حيث ارتفعت أونصة الذهب من 3215 دولارًا عند بداية التداولات، لتصل إلى ذروتها عند 3366 دولارًا، قبل أن تغلق الأسبوع عند مستوى 3358 دولارًا للأونصة.

ويستمر الذهب عالميًا في جذب المستثمرين باعتباره ملاذًا آمنًا، خصوصًا مع تصاعد التوترات الاقتصادية والجيوسياسية، وهو ما قد ينعكس على حركة الأسعار خلال الفترة المقبلة.



