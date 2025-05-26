شكرا لقرائتكم خبر عن شركة إكسا تلغى تقديم عرض الاستحواذ على "الدلتا للتأمين" والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، تلقيها طلب من شركة إكسا إيجيبت للاستثمار، للعدول وعدم الرغبة في تقديم عرض شراء لاستحواذ ما بين 75-100% من أسهم شركة الدلتا للتأمين.

وألزمت الهيئة شركة إكسا بعدم التقدم بأي عرض للشراء على شركة الدلتا، خلال الستة أشهر التالية، كما حظرت على شركة أكسا القيام بأية عمليات شراء خلال تلك المدة، يكون من شأنها تطبيق أحكام عرض الشراء الإجباري، وذلك وفقًا للمادة 330 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992.

وكانت شركة إكسا إيجيبت للاستثمار، قد أعلنت يوم 9 ديسمبر الماضي، نيتها التقدم بعرض شراء لاستحواذ ما بين 75-100% من أسهم شركة الدلتا للتأمين، وفقًا لأحكام المادة 330 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992، والتي منحت الشركة بناء عليها مهلة مدتها 60 يومًا عمل انتهت في 4 مارس 2025، وتم مدها بطلب من الشركة لمدة إضافية مماثلة.

