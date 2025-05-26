شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم الاثنين 26 - 5 - 2025 بالبنوك المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر سعر الدولار أمام الجنيه المصرى بالبنوك المصرية فى بداية تعاملات الاثنين 26-5-2025 ، وبلغ سعر الدولار الأمريكي ، بالبنك المركزي المصري 49.83 جنيه للشراء و49.97 جنيه للبيع، وفقا لآخر تحديث معلن للتداولات في البنوك. وسجل سعر الدولار الأمريكي في البنك الأهلي المصري 49.84 جنيه للشراء و49.94 جنيه للبيع، وفى بنك مصر 49.84 جنيه للشراء و49.94 جنيه للبيع. وجاء سعر الدولار فى بعض البنوك المصرية كالآتى: سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

49.84 جنيه للشراء.

49.94 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك مصر

49.84 جنيه للشراء.

49.94 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

49.84 جنيه للشراء.

49.94 جنيه للبيع. الدولار فى البنك التجارى الدولى "CIB"

49.84 جنيه للشراء.

49.94 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك القاهرة

49.84 جنيه للشراء.

49.94 جنيه للبيع. سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى49.84 جنيه للشراء.49.94 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك مصر49.84 جنيه للشراء.49.94 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك الإسكندرية49.84 جنيه للشراء.49.94 جنيه للبيع. الدولار فى البنك التجارى الدولى "CIB"49.84 جنيه للشراء.49.94 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك القاهرة49.84 جنيه للشراء.49.94 جنيه للبيع.

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