القصبي وآل الشيخ يشاركان في الاجتماع الثامن للجنة القانونية بالمركز الوطني للتنافسية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

عقدت اللجنة القانونية بالمركز الوطني للتنافسية، اليوم, اجتماعها الثامن في مقر المركز برئاسة معالي رئيس مجلس إدارة المركز الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، ومشاركة معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأستاذ محمد بن عبدالملك آل الشيخ، وتضم اللجنة في عضويتها مسؤولي الوكالات والإدارات القانونية في (32) جهة حكومية.

واستعرضت اللجنة مبادراتها الـ(27) التي تعمل عليها وما نتج عنها من أعمال، ومنها: (دراسة حوكمة التفويض التشريعي)، والأدلة الاسترشادية الـ(6) لدعم أعمال الإدارات القانونية بالجهات الحكومية، إضافة إلى مبادرة (دليل المصطلحات التشريعية)، التي تهدف إلى إيجاد أدلة مرجعية للمصطلحات التشريعية باللغتين العربية والإنجليزية، بما يسهم في تحسين جودة المخرجات التشريعية، ويزيد استقرار البيئة التشريعية في المملكة.

واطلع المشاركون على جهود اللجنة الهادفة إلى نشر المعرفة، وتمكين الكفاءات لدعم تنافسية البيئة التشريعية، حيث استُعرضت مخرجات (5) جلسات وورش عمل عقدتها اللجنة، منها (تجربة لجنة إعداد التشريعات القضائية في دراسة المشروعات المنوطة بها)، و(مستقبل الوسائل البديلة لتسوية المنازعات في ضوء التحول الرقمي ونصوص الأونسيترال).

وتضمن جدول الاجتماع عددًا من المقترحات والتوصيات المرتبطة بتحديات تنافسية البيئة التشريعية في المملكة، إذ وُجّه بدراستها، واستكمال اللازم حيالها.

يذكر أنّ المركز الوطني للتنافسية يهدف إلى تطوير البيئة التنافسية في المملكة وتحسينها، والارتقاء بترتيب المملكة في المؤشرات والتقارير العالمية ذات العلاقة، وذلك من خلال دراسة المعوقات والتحديات التي تواجه القطاع العام والخاص، وتحديدها وتحليلها، واقتراح الحلول والمبادرات والتوصيات ومتابعة تنفيذها، وذلك باتباع أفضل الأساليب والممارسات التي تؤدي إلى تعزيز تنافسية المملكة عالميًّا.

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