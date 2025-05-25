سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند 10,999 نقطة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم منخفضًا (188.96) نقطة، ليقفل عند مستوى (10999.78) نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها (3.4) مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- (144) مليون سهم، سجلت فيها أسهم (41) شركة ارتفاعًا في قيمتها, وأغلقت أسهم (203) شركات على تراجع.

وكانت أسهم شركات أنابيب السعودية، ورؤوم، والتصنيع، ومبكو، والإستثمارة ريت، الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات أكوا باور، وساكو، واللجين، وصادرات، وأسترا الصناعية الأكثر انخفاضًا في التعاملات, وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين (4.79%) و(7.79%).

وكانت أسهم شركات الإنماء، والباحة، وأمريكانا، وأرامكو السعودية، وشمس، هي الأكثر نشاطًا بالكمية, وكانت أسهم شركات الإنماء، والراجحي، وأرامكو السعودية، وأكوا باور، وSTC، هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا (242.96) نقطة ليقفل عند مستوى (27017.77) نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها (26) مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من مليوني سهم.

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