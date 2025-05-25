شكرا لقرائتكم خبر محافظة جدة تشهد انطلاق "مبادرة جميل للتقنية العميقة" لدعم دور البحث العلمي والابتكار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شهدت محافظة جدة اليوم انطلاق "مبادرة جميل للتقنية العميقة"، بشراكة إستراتيجية مع مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية "كاكست"، وبدعم مؤسسة مجتمع جميل الأهلية وتنظيم ستارت سمارت، وذلك انطلاقاً من أهمية الدور المؤثر للبحث العلمي والابتكار في القطاعات الحيوية في ظل رؤية المملكة 2030، ودعماً للتحوّل للاقتصاد المعرفي وسعياً لتحقيق التنمية المستدامة.

وتهدف المبادرة للمساهمة في زيادة نسبة مساهمة قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة وقطاع البحث والتطوير والابتكار في الناتج المحلي الإجمالي، وتعزيز ثقافة الابتكار وريادة الأعمال، وتوطين التقنيات المتقدمة وزيادة المحتوى المحلي في القطاعات الصناعية الاستراتيجية، من خلال تمكين الباحثين والمبتكرين وتسريع تتجير الابتكارات ونتائج البحوث التطبيقية، وتحويلها إلى نماذج أعمال مربحة قادرة على المنافسة في الأسواق العالمية، للتغلب على التحديات التي يواجهها عالمنا اليوم في أكثر المجالات إلحاحاً للاقتصاد والمجتمع.

وتستهدف المبادرة، بالتوافق مع الأولويات الوطنية للبحث والتطوير والابتكار، ثلاثة قطاعات واعدة في التقنيات العميقة وهي: الصحة، والطاقة، والبيئة والمناخ. ويأتي التركيز على هذه المجالات نظراً لأهميتها في حفظ الأمن الوطني والاستراتيجي للمملكة، ودورها الاقتصادي في تنويع الاقتصاد وتوليد فرص عمل ذات جودة عالية.

كما ستوّفر المبادرة عدة مزايا للمرشحين والمشاركين، كالمشاركة في معسكر تدريبي متخصص بالتقنيات العميقة لتسريع عملية التتجير ودخول السوق، والحصول على توجيه وإرشاد من الخبراء المحليين والدوليين، والربط مع المستثمرين، وجوائز مالية بقيمة 2,250,000 ريال سعودي للفائزين.

من جانبه أوضح النائب الأول لرئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية لواحات الابتكار الدكتور خالد الدكان، إن المشاركة الاستراتيجية لـ "كاكست" في هذه المبادرة تنطلق من إيمانها بدور القطاع غير الربحي في تحقيق التنمية الوطنية، ودعم كافة الجهود الهادفة لتحويل الأفكار المبتكرة للباحثين والمبتكرين السعوديين إلى شركات ناجحة في السوق المحلي، وذلك بالتوافق مع مساعي تحقيق الريادة البحثية في قطاع البحث والتطوير والابتكار.

وأفادت بدورها عضو مجلس الأمناء بمؤسسة مجتمع جميل الأهلية، الدكتورة مي طيبة، أن هذه مبادرة جميل للتقنية العميقة تعتبر خطوة طموحة لدعم الجهود البحثية الوطنية الواعدة، بهدف إيجاد حلول تقنية وتأسيس شركات ناشئة تعالج التحديات في مجالات الصحة، الطاقة، والبيئة والمناخ، وتمكين الباحثين والمبتكرين السعوديين للنهوض بمنظومة البحث والابتكار، وتقديم مخرجات وطنية تسهم في تعزيز دور المملكة الريادي على الصعيدين الإقليمي والعالمي.

ويمكن للراغبين التسجيل في المبادرة اعتباراً من تاريخ 14من شهر مايو الجاري وحتى يوم 30 من شهر يونيو القادم، والمشاركة بأحد مجالات المسابقة من خلال الموقع الإلكتروني: https://deeptech.startsmartsaudi.com.