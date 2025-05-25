شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان يعقد اجتماعا مع نواب ومساعدي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، رئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، اجتماعا موسعا مع نواب ومساعدي نواب الهيئة، لمتابعة سير العمل بالقطاعات المختلفة وأجهزة المدن الجديدة، وخطط العمل المستقبلية.

وفي مستهل الاجتماع، أكد المهندس شريف الشربيني، لمسئولي الهيئة أهمية تحقيق المستهدفات في تعظيم الموارد، مشيرا إلى ضرورة وضع خطة للعمل خلال الفترة المقبلة بكل قطاع من قطاعات الهيئة، والضغط لدفع معدلات تنفيذ المشروعات، وتقييم تلك الأعمال والخطط لزيادة معدلات الأداء بالمواقع.

واستعرض الوزير خلال الاجتماع الموقف التنفيذي لمشروعي "ديارنا" و"ظلال"، بجانب استعراض الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات في المدن الجديدة، وأعمال الصيانة والتشغيل بتلك المدن وخاصة المشروعات التي تم الانتهاء منها.

وفي هذا الصدد وجه الوزير، بإعداد حصر كامل على مستوى كافة المدن للوقوف على أداء شركات التشغيل والصيانة لكي يكون هناك خدمات جيدة ملموسة على الأرض للمواطنين شاغلي تلك المشروعات، كما وجه بالمتابعة مع الشركات المنفذة ومتابعة موقف تسليمات الوحدات للحاجزين وإعداد تقرير كامل خلال أسبوع بالموقف، بجانب موقف التشغيل والصيانة، مع وضع خطة زمنية للانتهاء من الأعمال المتبقية بعدد من المشروعات ومواعيد تسليم الوحدات بها.

كما وجه المهندس شريف الشربيني بالعمل على إحلال وتجديد ورفع كفاءة اللافتات واللوحات الإرشادية بالمدن الجديدة التي تحتاج إلى ذلك، وحصر كل المساحات بكل المدن التي تحتاج إلى تنسيق للموقع لتنفيذها ووضع جدول زمني للتنفيذ.

واختتم المهندس شريف الشربيني الاجتماع بالتاكيد على ضرورة الانتهاء من جميع المشروعات الجارية، وحصر دقيق لجميع الأراضي التابعة للهيئة ليكون لدينا رؤية كاملة بشأن تلك الأراضي والاستفادة منها، من أجل تعظيم الموارد لضمان استدامة معدلات التنمية بالمدن الجديدة، والتركيز على إنهاء المشروعات ذات الأولوية، وزيادة عوامل الجذب لرفع معدلات الإشغال والسكن بالمدن الجديدة، وتوفير مختلف الخدمات لسكانها.