شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الأحد 25 مايو 2025.. وفقا لأخر التحديثات والان مع تفاصيل الخبر

ننشر أخر تطورات سعر الذهب اليوم الأحد وفقا لآخر التحديثات وساعدت التطورات في البورصة العالميةعلى حدوث هذه الأسعار التى تشير إلى تقلبات في سوق الذهب العالمي.

أسعار الذهب اليوم في مصر:

- عيار 24 يسجل 5382.75 جنيه.

- عيار 21 يسجل 4710 جنيهات.

- عيار 18 يسجل 4037 جنيهًا.

- عيار 14 يسجل 3140 جنيهات.

- الجنيه الذهب 37680 جنيهًا.





وارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوياتها، وفي ظل تصاعد القلق بشأن تنامي ديون الحكومة الأمريكية وضعف الإقبال على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 20 عامًا، يتزايد توجه المستثمرين نحو الملاذات الآمنة مثل الذهب لحماية أموالهم.

يُنظر تقليديًا إلى الذهب غير المرتبط بعائد على أنه وسيلة تحوط ضد عدم اليقين الاقتصادي والتضخم

وتتغير أسعار الذهب في مصر بشكل مستمر على مدار اليوم، ويتذبذب السعر في حدود 15 إلى 20 جنيهًا صعودًا وهبوطًا، وذلك بسبب التطورات المتسارعة للذهب في البورصة العالمية، وعوامل العرض والطلب.

تجدر الإشارة إلى أن كافة الأسعار المنشورة في سياق هذا التقرير قابلة للتغير على مدار الساعة، كما يضاف عليها رسوم المصنعية والضريبة والدمغة، بالإضافة إلى تطورات السعر الفوري للذهب عالمياً



