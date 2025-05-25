شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاتصالات: إطلاق خدمات الجيل الخامس في مصر بات وشيكًا والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن إطلاق خدمات الجيل الخامس في السوق المصرية بات وشيكًا، مضيفًا أن الإعلان الرسمي عن الإطلاق ربما يكون خلال أيام دون أن يحدد موعداً دقيقاً لذلك.

وجاءت تصريحات الوزير على هامش مشاركته في فعاليات معرض ومؤتمر "كايزاك" للأمن السيبراني وأمن المعلومات 2025، حيث أشار إلى أن الوزارة بالتعاون مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تعمل على إنهاء كافة الترتيبات الفنية والتنظيمية لإتاحة الخدمة للمستخدمين في أقرب وقت.

كانت شركات المحمول قد بدأت الاستعداد لتقديم خدمات الجيل الخامس منذ الربع الرابع من العام الماضي من خلال اختبارات فنية، بالتوازي مع تطوير البنية التحتية وزيادة الاستثمار في شبكات الاتصالات.

وتعد تقنية الجيل الخامس نقلة نوعية في خدمات الاتصالات لما توفره من سرعات فائقة وزمن استجابة منخفض، ما يدعم تطبيقات إنترنت الأشياء، والذكاء الاصطناعي، والمدن الذكية.

وتأتي خطوة إطلاق الجيل الخامس في وقت يشهد فيه السوق المحلي نموًا في الاعتماد على الحلول الرقمية، وطلبًا متزايدًا على الخدمات فائقة السرعة، سواء من الأفراد أو القطاعات الاقتصادية المختلفة.