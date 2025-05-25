شكرا لقرائتكم خبر عن الهيئة العربية للاستثمار توقّع مذكرة تفاهم مع شركة أمريكية لدعم التحول الرقمي في الزراعة والان مع تفاصيل الخبر

وقّعت الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي مذكرة تفاهم مع شركة 6th Grain الأمريكية، المتخصصة في تطوير حلول الزراعة الرقمية، وذلك بهدف تعزيز التعاون في توظيف التقنيات الحديثة لخدمة التنمية الزراعية المستدامة في الوطن العربي.

أُقيمت مراسم التوقيع في مقر الهيئة الرئيسي في إمارة دبي - دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث وقّع عن الهيئة سعادة الدكتور عبيد سيف حمد الزعابي، رئيس مجلس الإدارة، وعن شركة "6th Grain" فلاديمير إيسكين، المؤسس والرئيس التنفيذي للشركة.

وتُعد هذه الخطوة جزءاً من استراتيجية الهيئة الرامية إلى تطوير منظومة الزراعة من خلال الابتكار الرقمي وتكامل البيانات، بما يدعم جهود تحقيق الأمن الغذائي ورفع كفاءة الاستثمارات الزراعية في الدول الأعضاء.

وأكد الدكتور عبيد سيف حمد الزعابي، أن توقيع مذكرة التفاهم مع شركة 6th Grain يُجسّد توجه الهيئة نحو تعزيز التحول الرقمي في القطاع الزراعي، لما له من دور محوري في رفع كفاءة الإنتاج وتحسين القدرة التنافسية للمشاريع الزراعية. وأوضح أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرص الهيئة على تبني أحدث الحلول التقنية المبنية على البيانات والمعرفة، بما يسهم في دعم الأمن الغذائي في الدول العربية، ويعزز مناخ الاستثمار الزراعي المستدام وفق أفضل الممارسات العالمية.

وقال إن هذه الشراكة تأتي ضمن استراتيجية الهيئة الهادفة إلى توسيع نطاق التعاون الدولي مع شركات رائدة في مجال التكنولوجيا الزراعية، وتوظيف أدوات الزراعة الذكية في خدمة المشاريع الاستثمارية. مشيرًا إلى أن استخدام الحلول الرقمية في مراقبة المحاصيل وتحليل البيانات الميدانية يُسهم في تحسين جودة الإنتاج، وترشيد استخدام الموارد، واتخاذ قرارات مبنية على معلومات دقيقة، مما يعزز من قدرة الهيئة على تنفيذ مشاريع عالية الأثر في مختلف الدول العربية.

من جانبه، قال الدكتور فلاديمير إيسكين، الرئيس التنفيذي والمؤسس للشركة : "من خلال العمل المشترك مع الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي، سنقوم بنشر أدوات الزراعة الرقمية لدعم صُنّاع القرار والجهات الحكومية في الحصول على رؤى دقيقة، ومساعدة المزارعين في اتخاذ قرارات زراعية فعالة في الوقت المناسب، إلى جانب بناء القدرات المحلية في استخدام تطبيقات الاستشعار عن بُعد، مستندين إلى سجل حافل في تطوير خرائط إنتاجية عالية الدقة ومؤشرات صحية للمراعي والمحاصيل في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ونتطلع إلى توسيع هذا الأثر من خلال شراكتنا مع الهيئة على مستوى العالم العربي. رؤيتنا المشتركة تقوم على تمكين المزارعين والمؤسسات الزراعية عبر التكنولوجيا، ونفخر بأن نكون جزءاً من هذا المسار الطموح."

وتهدف المذكرة إلى تبادل الخبرات وتطوير مشاريع تقنية تخدم أهداف التنمية الزراعية المستدامة. كما تتضمن مجالات التعاون بهذا الصدد من توفير أدوات وحلول الزراعة الرقمية لدعم القرارات الزراعية وتحسين كفاءة الإنتاج، ومراقبة صحة وإنتاجية المحاصيل، ورسم خرائط الإنتاجية على المستويات الإقليمية والوطنية والحقلية، إضافة إلى تقديم استشارات متخصصة في تقنيات الاستشعار عن بعد. بالإضافة إلى ذلك، تتضمن المذكرة تنفيذ برامج تدريب وتطوير قدرات الكوادر البشرية في الهيئة والشركات التابعة لها في مجال الحلول الزراعية الرقمية، مع ضمان السيادة الكاملة على البيانات الوطنية، وتمكين الهيئة من إدارة المنصة وصيانتها وتطويرها بشكل مستقل ومستدام دون الحاجة إلى أي دعم خارجي.