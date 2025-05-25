شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع سعر اليورو اليوم الأحد 25 مايو 2025 أمام الجنيه بختام التعاملات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجع سعر اليورو اليوم الأحد 25 مايو 2025 أمام الجنيه المصرى في ختام التعاملات، وفقا لآخر تعاملات مسجلة بالبنوك المصرية.

وسجل سعر البنك المركزي المصري 56.62 جنيه للشراء، و56.79 جنيه للبيع، وسعر اليورو في البنك الأهلى المصري 56.22 جنيه للشراء، و56.80 جنيه للبيع، وسعر اليورو في بنك مصر 56.22 جنيه للشراء، و56.80 جنيه للبيع.

وجاء سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى:البنك المركزي المصري

56.62 جنيه للشراء.

56.79 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلى المصري

56.22 جنيه للشراء.

56.80 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

56.22 جنيه للشراء.

56.80 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك الاسكندرية

56.22 جنيه للشراء.

56.8 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك التجارى الدولى

56.20 جنيه للشراء.

56.81 جنيه للبيع.

سعر اليورو في مصرف أبو ظبى الاسلامى

56.25 جنيه للشراء.

56.84 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك البركة

65.20 جنيه للشراء.

56.79 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك قناة السويس

56.25 جنيه للشراء.

56.84 جنيه للبيع.