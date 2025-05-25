شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم الأحد 25-5-2025 أمام الجنيه المصرى الآن بالبنوك والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - سجل سعر الدولار اليوم الأحد 25-5-2025 أمام الجنيه المصرى الآن بالبنوك المصرية، بالبنك المركزي 49.83 جنيه للشراء و49.97 جنيه للبيع.
وتراجع سعر الدولار اليوم الأحد، فى البنك الاهلى إلى 49.84 جنيه للشراء 49.94 جنيه البيع، فى بنك مصر 49.84 جنيه للشراء 49.94 جنيه البيع وفى بنك القاهرة سجل 49.84 جنيه للشراء 49.94 جنيه البيع، كما سجل فى البنك التجارى الدولى cib سعر 49.84 جنيه للشراء 49.94 جنيه البيع.
وسجل سعر الدولار الآن بالبنوك المصرية كالآتى:سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
49.84 جنيه للشراء.
49.94 جنيه للبيع.
49.84 جنيه للشراء.
49.94 جنيه للبيع.
49.84 جنيه للشراء.
49.94 جنيه للبيع.
49.84 جنيه للشراء.
49.94 جنيه للبيع.
49.84 جنيه للشراء.
49.94 جنيه للبيع.
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