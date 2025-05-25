شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس الوزراء: زيادة موازنة الصحة لـ406 مليارات جنيه من 34 مليار فقط والان مع تفاصيل الخبر

أكد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، إننا نركز كثيرًا على الاقتصاد ونركز على الاستثمار ونشجعه بشكل كبير ليس فقط في مجال الصحة الواعد بالفرص الاستثمارية بل في كل المجالات .

وجاء ذلك خلال كلمته في منتدى قادة الأعمال المصري الأمريكي تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبمشاركة الغرفة الأمريكية للتجارة في واشنطن والقاهرة سوزان كلارك رئيس الغرفة، وعمر مهنا رئيس الغرفة في مصر ولفيف من الشركات .

وأضاف عبد الغفار أن ميزانية الوزارة ارتفعت من 34 مليار عام 2013 الي 406 مليارات جنيه حاليا ، ونطالب بالمزيد من وزارة المالية .

وأوضح أن مصر تقدم العلاج لنحو 10 ملايين من الأجانب يعيشون على أرضها منذ نحو 4 سنوات ، وبالتالي فان هناك حاجة لتطوير وتحديث بنية قطاع الصحة ، مشيرا لوجود نحو 2000 مستشفي و 5426 وحدة رعاية و 142.4 الف سرير بالمستشفيات ، و 16.3 الف سرير رعاية .

وأوضح نائب رئيس الوزراء وزير الصحة، أن عدد السكان كبير ويحتاج الي الاستثمار بشكل كبير في قطاع الصحة، لافتا أن إجمالي مشروعات البنية التحتية بوزارة الصحة والسكان بلغت 1245 مشروع، خلال الفترة من 2014 حتى 2024.

كما سيتم الإنتهاء من تنفيذ 20 مشروع صحي وإضافة 2649 سرير بالمستشفيات بنهاية عام 2025، وذلك في 11 محافظة منها مدن طبية متخصص، بجانب تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، في 6 محافظات تعدادها السكاني نحو 6 ملايين نسمة.