شكرا لقرائتكم خبر عن خسائر أسبوعية طفيفة لأسعار النفط و1% لخام برنت والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 25 مايو 2025 02:00 م

سجلت أسعار النفط الخام بالأسواق العالمية خسائر أسبوعية طفيفة في الأسواق الآجلة، بلغت نسبتها نحو 1% لخام برنت ونحو 1.5% لخام غرب تكساس الأمريكي.

وسجلت العقود الآجلة لخام برنت 64.07 دولار للبرميل كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 60.81 دولار الجمعة .

ويدرس الاتحاد الأوروبي استبعاد أكثر من 20 بنكا من نظام الدفع الدولي( سويفت) بالإضافة إلى خفض سقف سعر النفط الروسي وحظر خطوط أنابيب الغاز نورد ستريم، كجزء من حزمة عقوبات جديدة تهدف إلى زيادة الضغط على موسكو لإنهاء حربها ضد أوكرانيا.