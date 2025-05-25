شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الأحد 25 مايو 2025 فى سلطنة عمان عيار 24 بـ 41.575 ريال والان مع تفاصيل الخبر

شهدت أسعار الذهب اليوم بسلطنة عمان استقرارا فى الأسعار حيث سجل عيار 24 سعر 41.575 ريال، وسط تداولات نشطة ومتابعة مستمرة من المستثمرين والمتابعين للأسعار العالمية.

سعر الذهب اليوم فى سلطنة عمان:

عيار 24 سجل 41.575 ريال

عيار 22 سجل 38.100 ريال

عيار 21 سجل 36.375 ريال

عيار 18 سجل 31.175 ريال

عيار 14 سجل 24.250 ريا

عيار 12 سجل 20.800 ريال

الاونصة1293.175 ريال

الجنيه الذهب291.025 ريال

الأونصة بالدولار3359.76 دولار



وصرح ترامب بأن شركة آبل ستدفع رسومًا جمركية بنسبة 25% على أجهزة آيفون التي تباع في الولايات المتحدة ولكنها غير مصنعة هناك.

أدت هذه التصريحات إلى تراجع اسوق الأسهم الأمريكية والأوروبية ليعود الطلب على الذهب كملاذ آمن إلى التزايد من جديد، خاصة وأن الدولار الأمريكي قد وسع من خسائره وسجل أدنى مستوى في 3 أسابيع خلال جلسة الأمس بعد تصريحات ترامب.



نحو اتجاه تصاعدى تتجه أسعار الذهب نحو تحقيق أفضل مكاسب أسبوعية لها منذ أكثر من شهر، مدفوعة بتراجع الدولار الأمريكى ما عزز جاذبية المعدن الأصفر كملاذ آمن.