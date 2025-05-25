شكرا لقرائتكم خبر عن أسهم قياية تهبط بالمؤشر الرئيسى للبورصة بمنتصف تعاملات جلسة الأحد والان مع تفاصيل الخبر

تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسي بضغوط هبوط أسهم قيادية على رأسها مجموعة أي أف جي القابضة، وجي بي كوربوريشن، وسيدي كرير للبتروكيماويات-سيدبك، وأبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، مالت تعاملات المصريين للشراء، فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع، وسط تداولات بلغت 1.8 مليار جنيه خلال ساعتين.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.05% ليصل إلى مستوى 31961 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.08% ليصل إلى مستوى 39880 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.05% ليصل إلى مستوى 14334 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.56% ليصل إلى مستوى 9442 نقطة، وصعد "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.43% ليصل إلى مستوى 12831 نقطة، وهبط مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.02% ليصل إلى مستوى 3268 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 0.39% ليصل إلى مستوى 12964 نقطة.

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 3 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم: الاتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمار، وركاز القابضة للاستثمارات المالية، وانترناشيونال بزنيس كوربوريشن للتجارة والتوكيلات التجارية،

كما أعلنت البورصة، تنفيذ صفقتين من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير (BLOCK TRADING) على أسهم شركتي الكابلات الكهربائية المصرية، والمصرية للمنتجعات السياحية المصدرة لعدد 8 ملايين سهم بقيمة 22 مليون جنيه للأولى، وبحجم تداول 5 ملايين سهم بقيمة 40 مليون جنيه للثانية.

قررت لجنة العضوية بالبورصة، الموافقة على قبول قيد شركة زالدي للاستثمارات بسجل العضوية بالبورصة المصرية (تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار) وفقًا لقواعد العضوية بالبورصة المصرية.

أعلنت الشركة المصرية للمنتجعات السياحية، نقل ملكية حصة شركة أورينت تورز للقرى والفنادق السياحية، البالغة عدد 9.5 مليون سهم بسعر 8.9 جنيه بقيمة إجمالية 85 مليون جنيه، إلى شركة بيت الخبرة للاستثمار الاقتصادي تكنوانفستمنت، لتنخفض نسبة المساهم الأول من 6.101% إلى 2.494%، وترتفع نسبة المساهم الثاني من 1.462% إلى 5.069%، ونفذت الصفقتين من خلال شركة التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية.

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم، خلال جلسة تداول يوم الخميس الماضي، إذ اشترى داخليين بشركات لوتس للتنمية والاستثمار الزراعي، والإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)، ومينا للاستثمار السياحي والعقاري، والنعيم القابضة للاستثمارات، والمصرية للمنتجعات السياحية عدد 50 ألف سهم، 60 ألف سهم، 90 ألف سهم، 40.1 ألف سهم، 9.4 مليون سهم، على الترتيب، واشترى مساهم رئيسي بشركة مستشفى النزهة الدولي عدد 14.8 ألف سهم، واشترت مجموعة مرتبطة بداخليين بالشركة العربية لحليج الأقطان عدد 9.5 مليون سهم.

فيما باع مجموعة مرتبطة بداخليين بشركات العربية لحليج الأقطان، وراية القابضة للاستثمارات المالية، وفوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، وهيبكو للاستثمارات التجارية والتنمية العقارية عدد 9.5 مليون سهم، 7.5 مليون سهم، 75 ألف سهم، 15 ألف سهم، على الترتيب، وباع مساهم رئيسي بشركة مينا للاستثمار السياحي والعقاري عدد 158 سهمًا.

وباع داخليين بشركات ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، والبنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي)، ومينا للاستثمار السياحي والعقاري، وجراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية، والمصرية للمنتجعات السياحية عدد 80 سهمًا، 8 آلاف سهم، 23.4 ألف سهم، 1100 سهم، 9.4 مليون سهم، على الترتيب.



في سياق متصل أعلنت عدد من الشركات المقيدة بالبورصة نتائج الأعمال عن الفترة المنتهية في 31 ديسمبر عام 2024، ففي قطاع العقارات، حققت شركة مدينة مصر للإسكان والتعمير، إيرادات بلغت 2.6 مليار جنيه خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس عام 2025 مقابل 3.1 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من عام 2024 بنسبة انخفاض 16.7%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 794.9 مليون جنيه مقارنة مع 1.2 مليار جنيه بنسبة انخفاض 32.6%.

حققت شركة العبور للاستثمار العقاري، إيرادات بلغت 188.1 مليون جنيه خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس عام 2025 مقابل 68 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من عام 2024، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 5.5 مليون جنيه مقارنة مع 3.3 مليون جنيه.

وفي قطاع المقاولات والإتشاءات الهندسية، حققت شركة اكرو مصر للشدات والسقالات المعدنية، إيرادات بلغت 1.3 مليار جنيه خلال الفترة المنتهية في 31 مارس 2025 مقابل 893.7 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من عام 2024، وبلغ صافي الربح 210.2 مليون جنيه مقارنة مع 400.3 مليون جنيه.

وفي قطاع الأدوية والرعاية الصحية، حققت شركة مستشفى كليوباترا، إيرادات بلغت 1.6 مليار جنيه خلال الفترة المنتهية في 31 مارس 2025 مقابل 1.2 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من عام 2024، وبلغ صافي الربح 232.3 مليون جنيه مقارنة مع 204.6 مليون جنيه.

حققت الشركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية (ادكو)، إيرادات بلغت 821.4 مليون جنيه خلال الفترة المنتهية في 31 مارس 2025 مقابل 581.1 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من عام 2024، وبلغ صافي الربح 164.7 مليون جنيه مقارنة مع 82.5 مليون جنيه.

حققت شركة ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، إيرادات بلغت 1.1 مليار جنيه خلال الفترة المنتهية في 31 مارس 2025 مقابل 664.5 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من عام 2024، وبلغ صافي الربح 375.8 مليون جنيه مقارنة مع 166.4 مليون جنيه.



في سياق آخر أعلنت شركة بالم هيلز للتعمير، عن توقيع اتفاقية مع شركة ويف سيفين للاستثمار المحدودة، لتطوير قطعة أرض بمساحة 1.87 مليون متر مربع في إمارة أبو ظبي.

فيما أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، الموافقة على مد عرض الشراء الإجباري على أسهم شركة القاهرة للخدمات التعليمية، حتى نسبة 90% من أسهم الشركة بسعر نقدي 30 جنيهًا، لمدة 30 يوم عمل إضافية تبدأ من تاريخ انتهاء مهلة تقديم عرض الشراء الإجباري في 21 مارس 2025.

