الاقتصاد

استقرار سعر اليورو اليوم الأحد 25 مايو 2025 أمام الجنيه بمنتصف التعاملات

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استقرار سعر اليورو اليوم الأحد 25 مايو 2025 أمام الجنيه بمنتصف التعاملات

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القاهرة - سامية سيد - حافظ سعر اليورو اليوم الأحد 25 مايو 2025 على استقراره أمام الجنيه المصرى، وفقا لآخر تعاملات مسجلة بالبنوك المصرية.

وسجل سعر اليورو في البنك المركزي المصري 56.45 جنيه للشراء، و56.61 جنيه للبيع، وسعر اليورو في البنك 56.23 جنيه للشراء، و56.81 جنيه للبيع، وسعر اليورو في بنك مصر 56.23 جنيه للشراء، و56.81 جنيه للبيع.

وجاء سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى:
البنك المركزي المصري

56.26  جنيه للشراء.
56.44 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلى المصري

56.23 جنيه للشراء.
56.81 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

56.23 جنيه للشراء.
56.81 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك الاسكندرية

56.23 جنيه للشراء.

56.81 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك التجارى الدولى

56.21 جنيه للشراء.

56.82 جنيه للبيع.

سعر اليورو في مصرف أبو ظبى الاسلامى

56.25 جنيه للشراء.
56.84 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك البركة

65.23 جنيه للشراء.

56.81 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك قناة السويس

56.25 جنيه للشراء.

56.84 جنيه للبيع.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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