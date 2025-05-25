شكرا لقرائتكم خبر عن مؤسسة التعليم فوق الجميع وشركة تنمية تتعاونان لمكافحة البطالة بين الشباب في مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - برنامج جديد لدعم 305 ألف شاب وشابة في تأسيس وتنمية المشروعات الصغيرة بالقطاعات الاقتصادية الرئيسية.

أطلق برنامج "صلتك" التابع لمؤسسة التعليم فوق الجميع، بالتعاون مع تنمية وهي شركة تابعة لمجموعة إي اف چي القابضة، وتعتبر مزودًا رائدًا للحلول المالية المبتكرة والمتكاملة التي تخدم أصحاب المشروعات الصغيرة ورواد الأعمال. مبادرة "التوظيف الذاتي للشباب" للتغلب على تحديات أزمة البطالة بين الشباب في جمهورية مصر العربية. وتهدف هذه المبادرة، التي تمتد إلى ثلاث سنوات ونصف، إلى تمكين 305,000 شاب مصري من الحصول على الفرص التمويلية الملائمة، وتثقيفهم ماليًا، لمساعدتهم في تأسيس وتنمية أعمالهم، ولا سيما المشروعات الصغيرة العاملة بالقطاعات الاقتصادية الرئيسية.

حاليًا، يشهد سوق العمل في مصر تحديات كبيرة، إذ لا تزال معدلات بطالة الشباب مرتفعة، رُغم جهود الحكومة لتوفير 800 ألف فرصة عمل جديدة سنويًا. ونظرًا للدور المحوري الذي تلعبه تلك المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في دفع عجلة النمو الاقتصادي، حيث تشكل 98% من مشروعات القطاع الخاص، تهدف مبادرة "التوظيف الذاتي للشباب" إلى سد الفجوة المالية القائمة عبر تسهيل حصول رواد الأعمال الشباب على الحلول المالية المناسبة لضمان استدامة الأعمال.

وتقدم المبادرة مجموعة من المزايا الحصرية لرواد الأعمال الشباب ومن أبرزها، "موارد ضمان الائتمان للخسارة الجزئية"، والمصممة للحد من مخاطر الإقراض وتسهيل حصول رواد الأعمال على الحلول المالية اللازمة، وبالأخص، الشرائح التي لا تحظى بإمكانية الوصول إلى الحلول التمويلية المناسبة. ونتيجةً لذلك، من المتوقع أن يرتفع عدد المستفيدين الشباب إلى 305,000 شاب عند اكتمال المبادرة.

وفي إطار جهود الاستدامة، تقدم المبادرة حلول التمويل الأخضر، والمخصصة لدعم المشروعات العاملة في قطاعي الزراعة والطاقة المتجددة. وإضافةً إلى ذلك، ستركز الفروع المتنقلة في توسيع نطاق الخدمات المالية لتشمل المناطق الريفية والنائية، مما يسهم في تعزيز الشمول المالي. كما ستوفر المبادرة دورات تدريبية حول الثقافة المالية من خلال جلسات تعليمية مُخصصة ومنصات التواصل الرقمي، بهدف تزويد الشباب بمهارات الإدارة المالية الأساسية لتحسين استدامة الأعمال وزيادة معدلات نجاحها.

وفي هذا السياق، قال السيد حسن الملا، المدير التنفيذي لبرنامج صلتك في مؤسسة التعليم فوق الجميع، "في برنامج صلتك، نؤمن بأن تمكين الشباب هو مفتاح ازدهار المجتمعات، ومن خلال هذه المبادرة في جمهورية مصر، نسعى إلى تهيئة بيئة اقتصادية تُمكّن الشباب من تجاوز التحديات وتحقيق طموحاتهم، عبر تسهيل الوصول إلى التمويل والتدريب اللازمين لإطلاق مشاريعهم الخاصة، إن رؤيتنا تتمثل في دعم جيل جديد من رواد الأعمال المصريين، قادر على قيادة النمو الاقتصادي وتعزيز التنمية المستدامة في وطنهم."

ومن جانبه، أكد ﭼينو ﭼونسون، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة تنميه، على التزام الشركة بتعزيز النمو الاقتصادي وتمكين رواد الأعمال الشباب في مصر. كما أشار ﭼونسون إلى أهمية هذه المبادرة، والتي تعد بمثابة شهادة على التزام الشركة الجاد بتوفير الخدمات المالية الأساسية لدعم رواد الأعمال، ومساعدتهم في تأسيس مشروعات مستدامة للمساهمة في تعزيز التنمية الاقتصادية بالبلاد، مدعومة بخبراتها الواسعة والموارد اللازمة لتحقيق مردود إيجابي طويل الأجل، وتمكين الجيل القادم من رواد الأعمال.

وتماشيًا مع رؤية مصر 2030، تدعم مبادرة "التوظيف الذاتي للشباب" الجهود الوطنية للحد من البطالة وتعزيز التنوع الاقتصادي. ومن خلال توفير حلول التمويل الأخضر، تُسهم المبادرة أيضًا في تحقيق أهداف مصر المتعلقة بالعمل المناخي من خلال تشجيع الممارسات المسؤولة بيئيًا.

جدير بالذكر أن هذه الشراكة الاستراتيجية، تؤكد التزام الطرفين بخلق فرص اقتصادية طويلة الأجل للشباب المصري من خلال تمكينهم بالمهارات والأدوات المالية اللازمة لتأمين سُبُل عيش مستدامة ودفع النمو الاقتصادي للبلاد.

نبذة عن مؤسسة التعليم فوق الجميع:

أطلقت صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر مؤسسة "التعليم فوق الجميع" عام 2012، حيث تهدف المؤسسة إلى تغيير العالم من خلال توفير فرص التعليم للأطفال وفرص التوظيف للشباب، إيماناُ منّا بأن التعليم هو أفضل سبيل للخروج من وطأة الفقر، وتأسيس مجتمعات تنعم بالعدل والسلم، وإطلاق الإمكانات الكاملة لكل طفل وشاب، وخلق الظروف المناسبة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، التي وضعتها الأمم المتحدة.

ومن خلال نهجنا المتعدد القطاعات، ونماذج التمويل الفريدة والتركيز على الابتكار كأداة للصالح الاجتماعي، والشراكات الفعالة، نسعى إلى توفير مستقبل أفضل وأمل حقيقي للفقراء والمهمّشين من الفتيان والفتيات. تعمل مؤسسة "التعليم فوق الجميع" في مختلف أنحاء العالم من خلال برامجها، وهي: علِّم طفلًا، والفاخورة، وأيادي الخير نحو الجميع، وحماية التعليم في ظروف النزاع وانعدام الأمن، وصلتك، وإدارة تطوير الابتكار.

نبذة عن شركة تنميه:

تنميه هي شركة تابعة لمجموعة إي اف چي القابضة، وتعتبر مزودًا رائدًا للحلول المالية المبتكرة والمتكاملة التي تخدم أصحاب المشروعات الصغيرة ورواد الأعمال.، وقد نجحت الشركة منذ تأسيسها عام 2009 في تسريع وتيرة النمو، لتقوم المجموعة إي اف چي القابضة بالاستحواذ عليها عام 2016.

توفر تنميه مجموعة متكاملة من المنتجات والخدمات المصممة خصيصًا لتمكين رواد الأعمال وأصحاب المشروعات الصغيرة في المناطق والفئات الأكثر احتياجًا بجميع أنحاء مصر، وتشمل حلول التمويل، والتأمين، والدفع الرقمي، وذلك من خلال شبكة فروعها وتطبيقاتها الرقمية، وبالتعاون مع شركاء استراتيجيين، بما يعزز قدرتهم على تنمية أعمالهم وإدارتها بفعالية.

يأتي ذلك انطلاقًا من دورها في دعم الاقتصاد المحلي، والمساهمة في الحد من الفقر، وتعزيز الوعي المالي، والارتقاء بجودة الحياة في المجتمعات المحيطة.

وتهدف أيضًا الشركة إلى رفع الوعي بحماية والحفاظ على البيئة عبر تقليل الانبعاثات الكربونية من خلال تنويع وتحسين استراتيجيات التحول الرقمي وتعزيز التحول لمجتمع غير نقدي.

ومنذ إنشائها، قامت الشركة بإصدار ما يقرب من 3 مليون تمويل لمشروعات من مختلف الأحجام وفي مختلف المجالات. ويبلغ عدد فروع «تنميه» حاليًا أكثر من 354 فرع منتشرة في 25 محافظة مصرية، وتقدم الشركة خدماتها لأكثر 50 ألف عميل شهريًا، وتحظى بفريق عمل يضم حوالي 6 آلاف موظف.

