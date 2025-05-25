“الصندوق العقاري” يودع أكثر من مليار ريالٍ في حسابات مستفيدي “سكني” لشهر مايو

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أعلن صندوق التنمية العقارية اليوم، إيداع مليارٍ واثنين وعشرين مليون ريال، في حسابات مستفيدي برنامج “سكني” من وزارة البلديات والإسكان، والصندوق العقاري، لشهر مايو 2025م.

وأوضح الرئيس التنفيذي للصندوق منصور بن ماضي، أن إجمالي دعم شهر مايو خُصص لدعم أرباح عقود برامج الدعم السكني المتنوعة؛ بهدف دعم وتحسين قدرة المستفيدين لتملك السكن، تحقيقًا لمستهدفات برنامج الإسكان، -أحد برامج رؤية المملكة 2030-.

ودعا بن ماضي المستفيدين من منتج البناء الذاتي الاستفادة من العرض التمويلي الذي يقدم للمنتج بالشراكة مع عددٍ من الجهات التمويلية، الذي يصل إلى 2.99%، إضافة إلى الحلول والمزايا التمويلية التي من أبرزها باقة البناء الذاتي، والتي تقدم دعمًا فوريًا غير مسترد يصل إلى 150 ألف ريال، إضافة إلى الحل التمويلي “دعمك يساوي قسطك”؛ لتسهيل رحلة تملك مستفيدي “البناء الذاتي” حتى اكتمال البناء وجاهزيته السكن.

يُذكر أن صندوق التنمية العقارية يُقدم خدمات برامج الدعم السكني إلكترونيًا من خلال البوابة الإلكترونية للصندوق، إضافة إلى خدمة “المستشار العقاري”؛ لتمكين المستفيدين من تصميم دعمهم السكني، والحصول على أفضل التوصيات التمويلية والسكنية.

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