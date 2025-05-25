بعد قفزة الخميس.. أسعار الذهب تواصل الاستقرار في الصاغة اليوم

الشارقة - اميمة ياسر - واصلت أسعار الذهب في مصر استقرارها داخل محال الصاغة، اليوم الأحد 25 مايو 2025، بعد الارتفاع الكبير الذي شهده سعر جرام الذهب عيار 21 يوم الخميس الماضي، والذي قفز حينها بنحو 115 جنيهًا، بحسب آخر تحديثات صادرة عن الشعبة العامة للذهب.

أسعار الذهب اليوم في مصر:

عيار 24: 5331 جنيهًا للجرام

عيار 21: 4665 جنيهًا للجرام (4765 جنيهًا بالمصنعية)

عيار 18: 3998 جنيهًا للجرام

الجنيه الذهب: 37320 جنيهًا

الذهب عالميًا:

في الأسواق العالمية، لم تسجل أسعار الذهب أي تغير ملحوظ اليوم الأحد، حيث استقرت أونصة الذهب عند 3311 دولارًا للأوقية.

ويأتي هذا الاستقرار في ظل حالة ترقب تسود السوق المحلي، مع استمرار تأثيرات العرض والطلب والتغيرات في سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، إلى جانب التحركات في السوق العالمي.