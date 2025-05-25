شكرا لقرائتكم خبر عن حماية المنافسة يوافق على عدد من الاستحواذات الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، قرارات لجنة فحص ملفات إخطار التركزات الاقتصادية بالموافقة على عدد طلبات الاندماج والاستحواذ التي تلقاها مؤخرا.

وقررت لجنة فحص ملفات إخطار التركزات الاقتصادية بجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الموافقة على طلبات التركز الاقتصادي الآتي:

طلب استحواذ شركة جلوبال سي هولدنج إس إيه آر أل على التحكم الفردي في شركة أو إس إم توم إل تي دي:

الموافقة على الطلب المقدم من شركة جلوبال سي هولدنج إس إيه آر أل بشأن استحواذها على التحكم الفردي في شركة أو إس إم توم إل تي دي، والذي تلقاه الجهاز كاملًا بتاريخ 29 إبريل 2025.

وطلب استحواذ شركة يونايتد إنرجي (مينا) ليمتد على جميع أسهم شركة أبكس انترناشونال إنرجي هولدنجز 1:

الموافقة على الطلب المقدم من شركة يونايتد إنرجي (مينا) ليمتد بشأن استحواذها على جميع أسهم شركة أبكس انترناشونال إنرجي هولدنجز 1، مما يخول لها التحكم الفردي في الشخص المستهدف، والذي تلقاه الجهاز كاملًا بتاريخ 28 أبريل 2025.

وأظهرت بيانات جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، تطور التوزيع النسبي للقطاعات الأكثر استحواذا على طلبات الاندماج والاستحواذ التي تلقاها جهاز حماية المنافسة خلال الفترة من شهر يوليو 2024 وحتى شهر ديسمبر عام 2024.

وكشفت بيانات الجهاز عن 3 قطاعات استحوذت على صدارة الترتيب بنسبة 11٪، موزعة بين قطاعات النقل والتخزين ثم قطاع التشييد وقطاع الأنشطة المالية وأنشطة التأمين.