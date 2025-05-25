شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الأحد 25 مايو 2025 في الكويت.. عيار21 بـ 28.950 دينار والان مع تفاصيل الخبر

شهدت أسعار الذهب اليوم فى الكويت انخفاضا طفيفا فى الأسعار حيث سجل عيار 24 سعر 33.075 دينار مقارنة بـ 33.100 دينار سعر أمس.

ويترقب المستثمرون في الكويت توجهات أسعار الذهب اليوم، في ظل تأثير التغيرات الاقتصادية العالمية على حركة الأسواق المحلية، ومتأثرة بعدة عوامل محلية وعالمية، مثل أسعار الذهب في الأسواق العالمية.

سعر الذهب اليوم فى الكويت:

- عيار 24 سجل 33.075 دينار

- عيار 22 سجل 30.325 دينار

- عيار 21 سجل 28.950 دينار

- عيار 18 سجل 24.800 دينار

- عيار 14 سجل 19.300 دينار

- عيار 12 سجل 16.550 دينار

- الأونصة 1029.000 دينار

- الجنيه الذهب 231.575 دينار

- الأونصة بالدولار3359.75 دولار

ارتفع الذهب بنسبة 1.9% في جلسة الجمعة، وسجل أعلى مستوى في أسبوعين بعد أن وجد دعم كبير من تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد أن أوصى بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% على واردات الاتحاد الأوروبي اعتبارًا من 1 يونيو.

كما صرح ترامب بأن شركة آبل ستدفع رسومًا جمركية بنسبة 25% على أجهزة آيفون التي تباع في الولايات المتحدة ولكنها غير مصنعة هناك.

أدت هذه التصريحات إلى تراجع أسواق الأسهم الأمريكية والأوروبية ليعود الطلب على الذهب كملاذ آمن إلى التزايد من جديد، خاصة وأن الدولار الأمريكي قد وسع من خسائره وسجل أدنى مستوى في 3 أسابيع بعد تصريحات ترامب.

وارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوياتها في أسبوعين، وفي ظل تصاعد القلق بشأن تنامي ديون الحكومة الأمريكية وضعف الإقبال على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 20 عامًا، يتزايد توجه المستثمرين نحو الملاذات الآمنة.