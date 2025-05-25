شكرا لقرائتكم خبر عن السفيرة الأمريكية بالقاهرة: نسعى لتوسيع مشاركة الشركات الأمريكية فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

أشادت هيرو مصطفي السفيرة الأمريكية بالقاهرة بالعلاقات الاقتصادية بين الولايات المتحدة ومصر، لافتة إن ادارة الرئيس ترامب واضحة فيما يتعلق بالعلاقات الاقتصادية .

وجاء ذلك خلال كلمتها في فعاليات منتدي قادة الأعمال الأمريكي المصري بحضور الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء، وعدد من الوزراء وسوزان كلارك رئيس الغرفة الأمريكية والعشرات من قادة الشركات .

وأضافت هيرو أن الاستثمار الاقتصادي يعني، بالطبع، العمل باستمرار على ضمان منافسة عادلة ومفتوحة، وضمان حصول الشركات الأمريكية على فرص عمل، سواءً كانت تعمل مع القطاع الخاص أو العام.

وقالت: أعتقد أن الدعوة إلى إطار عمل أكثر شفافية للمستثمرين قد أوضحت ذلك له. هذه أيضًا أولوية، وتحت قيادة رئيس الوزراء، يمكننا بناء شراكة تعود بالنفع الاقتصادي على بلدينا.

وأضافت: لا أريد أن أتسرع في الإعلان فرئيس الوزراء سيعلن بعضًا من أن الحكومة اتخذت مؤخرًا قرارات لإزالة الحواجز غير السوقية أمام الصادرات الأمريكية ولكن هذا يمثل فوزًا كبيرًا لكلا بلدينا وشركاتنا لشعبنا.

أتطلع بالإضافة إلى الإعلان الذي ستسمعه من رئيس الوزراء إلى أننا سنوقع قريبًا اتفاقية مساعدة جمركية وهذا سيساعدنا على زيادة التدفق المشروع التعاون الثنائي لتبادل المعلومات .

وأشارت عندما نتحدث عن السياسة الاقتصادية التجارية والقرارات التنظيمية القادمة ستسمح لمزيد من الشركات الأمريكية وخاصة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بالدخول وتوسيع سوقها والتواصل ناجح للغاية مع شركائنا .

وتطرقت الي التطور التكنولوجي في مصر لبناء شبكات آمنة ومرنة .

ووجهت التهنئة للحكومة على كل ما فعلته من الإنجاز وفي الشراكة والصداقة وتحقيق المزيد من النجاح .