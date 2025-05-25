شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث سعر الدينار الكويتى اليوم الأحد 25 - 5- 2025 أمام الجنيه والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 25 مايو 2025 11:58 ص

ننشر تحديث سعر الدينار الكويتي اليوم الأحد 25-5-2025، بالبنوك المصرية، وفق تعاملات البنوك في منتصف التعاملات حيث سجل فى البنك الأهلى المصري 162.1 جنيه للشراء و 163.2 جنيه للبيع.

يقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر سعر الدينار الكويتى فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها.

سعر الدينار الكويتى اليوم الأحد 25-5-2025 مقابل الجنيه، كالتالى:

سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى

162.1 جنيه للشراء.

163.2 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر

162.3 جنيه للشراء.

163.3 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية

155.9 جنيه للشراء.

163.03 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى

160 جنيه للشراء.

163.07 جنيه للبيع .

سعر الدينار الكويتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامي

159.01 جنيه للشراء.

163.3 جنيه للبيع.