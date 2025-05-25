شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان: تنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة بمدن الشروق وبدر ودمياط وسوهاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تابع المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، جانباً من أعمال التطوير ورفع الكفاءة الجاري تنفيذها بمدن الشروق ودمياط الجديدة وبدر، وسوهاج الجديدة، والتي تشمل خطوط صرف صحي، وطرقا وأرصفة، ومسطحات خضراء، وشاطيء دمياط الجديدة، وغير ذلك من أعمال التطوير، بهدف رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمستثمرين بالمدن الجديدة.

ووجه المهندس شريف الشربيني، بضرورة تنفيذ الأعمال وفق المعايير والمواصفات الفنية المتفق عليها، وخطط العمل المستقبلية، وسرعة إنجاز الأعمال بالمناطق ذات الأولوية، والمتابعة الدورية للمشروعات بمواقع العمل، والاهتمام المستمر بشبكات الصرف الصحي والصيانة الدورية وتجديد واستبدال الخطوط المتقادمة.

وفي هذا الإطار، أعلن المهندس بسام محمد فضل، رئيس جهاز مدينة الشروق، عن مشروع استبدال وتجديد خطوط الصرف الصحي المتقادمة، لافتاً إلى أن هذا المشروع يهدف إلى تحسين كفاءة شبكات الصرف الصحي وضمان تقديم خدمات أفضل للمواطنين، ويشمل المشروع استبدال جزء من خطي الطرد قطر 1000 مم الناقلين لمياه الصرف الصحي الخام من محطة الرفع رقم 4 إلى محطة معالجة الصرف الرئيسية بالهايكستب.

وكلف رئيس الجهاز، المهندس حسين الأحمدي، نائب رئيس الجهاز، وإدارة المرافق بالمرور والإشراف الكامل والمتابعة المستمرة لإنهاء المشروع، والتأكيد على الشركة المنفذة بالالتزام بالمواعيد والمواصفات، والعمل ليل نهار لضمان إنهاء المشروع في الوقت المحدد.

وفي السياق ذاته، تفقد المهندس أشرف فتحى، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، ومسئولو الجهاز، أعمال التطوير بمنطقة الشاطىء العام، والتي تشمل أعمال رفع كفاءة دورات المياه ومنافذ الخدمات بكورنيش الشاطئ، وساحات انتظار السيارات، وأعمدة الإنارة، والمسطحات الخضراء بمنطقة الشاطىء العام.

وأكد رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، على الشركة المنفذة سرعة الانتهاء من تنفيذ الأعمال والعمل بنظام الورديات لإنهاء أعمال الرصف للطرق، والبدء الفورى فى أعمال الزراعة والتجميل بمداخل الشاطىء العام لتقديم خدمات مميزة لرواد المدينة خلال موسم الصيف القادم طبقا لرؤية التطوير الجارية بالمدينة.

بدوره، تفقد المهندس محمد عبدالعزيز، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، أعمال تطوير طريق الروبيكي، والذي يُعد أحد أهم المحاور الحيوية بمدينة بدر، حيث يخدم حركة النقل الثقيل القادمة من محور الروبيكي باتجاه مدينة بدر، وذلك ضمن خطة الجهاز لرفع كفاءة البنية الأساسية.

وأوضح رئيس جهاز مدينة بدر، أن التطوير يشمل توسعة الطريق، وإنشاء أرصفة، وأعمال إنارة حديثة، ومسطحات خضراء، بما يسهم في تسهيل الحركة المرورية.

وتابع المهندس شريف عبدالبديع، رئيس جهاز مدينة سوهاج الجديدة، مشروع طبقة الأسفلت السطحية في الطريق المؤدي للمنطقة الصناعية وهو أحد الشرايين والمحاور الرئيسية بالمدينة، موضحاً أن هذا الطريق هو المدخل الرئيسي الثاني لمدينة سوهاج الجديدة، ويخدم المنطقة الصناعية والمخازن والمناطق السكنية المتنوعة ومنها (إسكان مميز - إسكان اجتماعي "أراضي" - عمارات الإسكان الاجتماعي - منطقة الكمبوندات)، كما أن الطريق يمر من أمام محطة الفحص الإلكترونية للمركبات، ومشروع مدرسة تعليم القيادة المقرر افتتاحها قريبا، والمشروع بتكلفة 67 مليون جنيه.

وقال: تتضمن أعمال التطوير مشروع تأهيل المدخل الجنوبي الغربي للمدينة والمطل على طريق القاهرة/أسوان الصحراوي الغربي، موضحاً أنه تم تنفيذ الطبقة الرابطة لهذا الطريق منذ أكثر من 15 عاما ونظرا للأحمال المرورية العالية تعرضت الطبقة الرابطة للشروخ وأصبح الطريق غير مؤهل لمرور المركبات لذلك جارٍ تأهيله ضمن مشروع تطوير الطرق الداخلية الجاري تنفيذه بقيمة 42 مليون جنيه.