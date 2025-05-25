شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء: استثمرنا مئات المليارات على البنية الأساسية فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 25 مايو 2025 10:33 ص

أكد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن مصر استثمرت مئات المليارات لتحديث وتطوير مصر وتطوير البنية الأساسية في كافة المحافظات.

وجاء ذلك خلال كلمته في منتدي قادة الأعمال المصري الأمريكي بمشاركة عشرات الشركات الأمريكية .

وأضاف مدبولي آنّه تم إنشاء 24 مدينة جديدة وإطلاق المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وعشرات المناطق الصناعية التي ساهمت في نمو واستقرار الاقتصاد الوطني .

وأشار إلى أن مصر ليست فقط 107 ملايين مواطن، لكنها بوابة حقيقية لأفريقيا ولدخول الصادرات الي أفريقيا، لافتا إلى أن مصر جاذبة في عشرات القطاعات منها قطاعات تصنيع السيارات .

وأضاف أن مصر حريصة علي دعم العلاقات الاقتصادية مع الولايات المتحدة الأمريكية وجذب المزيد من الاستثمارات الأمريكية والشركات للتصنيع في مصر، موضحا أن مصر بقيادة الرئيس السيسي لديها رؤية واضحة نحو تعميق العلاقات الاقتصادية وتحقيق النمو الاقتصادي لمصر من خلال التعاون المثمر والبناء مع الجميع ودعم القطاع الخاص للمساهمة بشكل واضح في الاقتصاد.