شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاستثمار: التصنيع فى مصر وسيلة لدخول 70 سوقا عالميا والان مع تفاصيل الخبر

أكد حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة، أن التصنيع في مصر يسمح بدخول المنتج لـ70 سوقا عالميا عبر الاتفاقيات التي أبرمتها مصر مثل الكوميسا والكاتدرائية وغيرها من الاتفاقيات التجارية.

وجاء ذلك خلال كلمته في منتدي قادة الأعمال المصري الأمريكي بخصور الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء وقادة الشركات الأمريكية وقيادات الغرفة الأمريكية بواشنطن والقاهرة.

وأضاف الخطيب إن إطلاق برنامج الصادرات بهدف الوصول لمختلف الأسواق حيث سيكون برنامجا رائدا ولكن كما ذكر رئيس الوزراء لدينا أشياء متعددة يتعين علينا معالجتها ولا سيما أن الصادرات 40 مليار دولار ولدينا خطة بمضاعفة تلك الأرقام مستقبلا .

كما أشار إلي أهمية مشاركة القطاع الخاص ومشاركته بنسبة 75‎%‎ في النشاط، مع المضي قدما في برامج الطروحات، لافتا إلى أن مصر تمتلك مزايا هامة تتمثل في الموقع والسكان والسوق الكبير وما تشهده من طفرة في البنية الأساسية واللوجستيات " لقد أنفقنا ما يصل إلى 550 مليار دولار في سنوات القدرة على البنية التحتية المطلوبة".

تطرق لاهمية الاستثمار في السياحة والقطاع الصحي مع وجود مزايا وحوافز وإعفاءات ضريبية، وبالنسبة للمستثمرين الأمريكيين أعتقد أننا تجمعنا علاقات مهمة وقوية ولدينا العديد من الشركات في الولايات المتحدة والتي تتوسع في مصر وهو ما نريده الفترة المقبلة .