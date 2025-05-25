شكرا لقرائتكم خبر عن "سلامة الغذاء": تصدير أكثر من 4 آلاف رسالة غذائية خلال أسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف التقرير الأسبوعي رقم 18 الصادر عن الهيئة القومية لسلامة الغذاء عن استمرار الزخم في حركة الصادرات الغذائية المصرية، حيث بلغ عدد الرسائل الغذائية المُصدرة خلال الفترة من 17 إلى 23 مايو الجاري نحو 4130 رسالة بوزن يقارب 200 ألف طن، لصالح 1380 شركة مصرية، ما يعكس تنامي الثقة العالمية في جودة وسلامة المنتجات الغذائية المصرية.

وأوضح التقرير أن الصادرات توزعت على 574 صنفًا غذائيًا، وتنوعت بين الخضراوات، الفواكه، الدقيق، ومجموعة من المنتجات الغذائية الأخرى، حيث جاءت البطاطس على رأس قائمة الخضراوات المُصدرة بواقع 16 ألف طن، تليها البصل بـ15 ألف طن، ثم الفاصوليا بأنواعها بنحو 4 آلاف طن، ليصل إجمالي صادرات الخضراوات إلى 55 ألف طن من 48 صنفًا.

أما على صعيد الفواكه، فاستمرت الموالح في الصدارة بإجمالي 23 ألف طن، تلتها الفراولة بـ12 ألف طن، ثم فواكه متنوعة بوزن 10 آلاف طن، ليصل الإجمالي إلى 45 ألف طن من 24 صنفًا.

ووفقًا للتقرير، جاءت السعودية، وهولندا، وإنجلترا، والولايات المتحدة على رأس قائمة الدول المستقبلة للصادرات الغذائية المصرية خلال هذا الأسبوع، من بين 193 دولة تم التصدير إليها. كما تصدر ميناء سفاجا قائمة الموانئ التي خرجت منها أكبر كمية من الرسائل المصدرة بـ636 رسالة، يليه ميناء دمياط بـ580 رسالة، ثم الإسكندرية بـ575 رسالة.

وتماشيًا مع آلية إصدار شهادات الصلاحية الجديدة التي بدأ العمل بها منذ مطلع عام 2025، أصدرت الهيئة 735 شهادة صحية للرسائل الموجهة للتصدير خلال الأسبوع.

وفي السياق ذاته، أصدرت إدارة الرقابة على محطات ومراكز التعبئة 1893 إذن تصدير لحاصلات زراعية لصالح 1089 شركة، ضمن جهود دعم سلاسل التوريد التصديرية وضمان استيفائها لاشتراطات سلامة الغذاء.

وبالتوازي مع التوسع في الصادرات، شهدت الهيئة نشاطًا رقابيًا مكثفًا على مستوى المنشآت المحلية؛ إذ تم تسجيل 821 منشأة غذائية جديدة، فيما استوفت 450 منشأة اشتراطات الهيئة خلال الفترة ذاتها، كما بلغ عدد فروع السلاسل التجارية المسجلة 2115 فرعًا تابعًا لـ55 سلسلة.

وفيما يخص الواردات، بلغ عدد الرسائل الغذائية الواردة 1870 رسالة بوزن 295 ألف طن لصالح 830 شركة، وتنوعت الأصناف بين القمح، وفول الصويا، والزيوت، واللحوم، وكانت روسيا وأوكرانيا وأمريكا ورومانيا من أبرز الدول المصدّرة لمصر.

واستمرت الهيئة في إجراءات الرقابة والتفتيش على المخازن والمحال العامة والمنشآت السياحية، بالإضافة إلى حملات تفتيش ميدانية موسعة بالتعاون مع الجهات الرقابية في عدد من المحافظات، أسفرت عن ضبط مواد غذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وفي ختام التقرير، جدد الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، دعوته المواطنين للإبلاغ عن أي مخالفات تمس سلامة الغذاء، مؤكدًا على استمرار الهيئة في دعم حركة الصادرات الغذائية المصرية وتعزيز مكانتها في الأسواق العالمية، جنبًا إلى جنب مع حماية المستهلك في السوق المحلي.