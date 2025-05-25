شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع مؤشرات البورصة بمستهل التعاملات..وانخفاض أرباح شركة مدينة مصر والان مع تفاصيل الخبر

استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، وسط استمرار موسم الإعلان عن نتائج أعمال الشركات المقيدة.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.33% ليصل إلى مستوى 32080 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.36% ليصل إلى مستوى 40056 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.42% ليصل إلى مستوى 14388 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.46% ليصل إلى مستوى 9433 نقطة، وصعد "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.47% ليصل إلى مستوى 12836 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.41% ليصل إلى مستوى 3282 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 0.08% ليصل إلى مستوى 12904 نقطة.



كما أعلنت البورصة، تنفيذ صفقتين من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير (BLOCK TRADING) على أسهم شركتي الكابلات الكهربائية المصرية، والمصرية للمنتجعات السياحية المصدرة لعدد 8 ملايين سهم بقيمة 22 مليون جنيه للأولى، وبحجم تداول 5 ملايين سهم بقيمة 40 مليون جنيه للثانية.



أعلنت الشركة المصرية للمنتجعات السياحية، نقل ملكية حصة شركة أورينت تورز للقرى والفنادق السياحية، البالغة عدد 9.5 مليون سهم بسعر 8.9 جنيه بقيمة إجمالية 85 مليون جنيه، إلى شركة بيت الخبرة للاستثمار الاقتصادي تكنوانفستمنت، لتنخفض نسبة المساهم الأول من 6.101% إلى 2.494%، وترتفع نسبة المساهم الثاني من 1.462% إلى 5.069%، ونفذت الصفقتين من خلال شركة التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية.



في سياق متصل أعلنت عدد من الشركات المقيدة بالبورصة نتائج الأعمال عن الفترة المنتهية في 31 ديسمبر عام 2024، ففي قطاع العقارات، حققت شركة مدينة مصر للإسكان والتعمير، إيرادات بلغت 2.6 مليار جنيه خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس عام 2025 مقابل 3.1 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من عام 2024 بنسبة انخفاض 16.7%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 794.9 مليون جنيه مقارنة مع 1.2 مليار جنيه بنسبة انخفاض 32.6%.

حققت شركة العبور للاستثمار العقاري، إيرادات بلغت 188.1 مليون جنيه خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس عام 2025 مقابل 68 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من عام 2024، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 5.5 مليون جنيه مقارنة مع 3.3 مليون جنيه.

وفي قطاع المقاولات والإتشاءات الهندسية، حققت شركة اكرو مصر للشدات والسقالات المعدنية، إيرادات بلغت 1.3 مليار جنيه خلال الفترة المنتهية في 31 مارس 2025 مقابل 893.7 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من عام 2024، وبلغ صافي الربح 210.2 مليون جنيه مقارنة مع 400.3 مليون جنيه.

وفي قطاع الأدوية والرعاية الصحية، حققت شركة مستشفى كليوباترا، إيرادات بلغت 1.6 مليار جنيه خلال الفترة المنتهية في 31 مارس 2025 مقابل 1.2 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من عام 2024، وبلغ صافي الربح 232.3 مليون جنيه مقارنة مع 204.6 مليون جنيه.

حققت الشركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية (ادكو)، إيرادات بلغت 821.4 مليون جنيه خلال الفترة المنتهية في 31 مارس 2025 مقابل 581.1 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من عام 2024، وبلغ صافي الربح 164.7 مليون جنيه مقارنة مع 82.5 مليون جنيه.

حققت شركة ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، إيرادات بلغت 1.1 مليار جنيه خلال الفترة المنتهية في 31 مارس 2025 مقابل 664.5 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من عام 2024، وبلغ صافي الربح 375.8 مليون جنيه مقارنة مع 166.4 مليون جنيه.



في سياق آخر أعلنت شركة بالم هيلز للتعمير، عن توقيع اتفاقية مع شركة ويف سيفين للاستثمار المحدودة، لتطوير قطعة أرض بمساحة 1.87 مليون متر مربع في إمارة أبو ظبي.

فيما أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، الموافقة على مد عرض الشراء الإجباري على أسهم شركة القاهرة للخدمات التعليمية، حتى نسبة 90% من أسهم الشركة بسعر نقدي 30 جنيهًا، لمدة 30 يوم عمل إضافية تبدأ من تاريخ انتهاء مهلة تقديم عرض الشراء الإجباري في 21 مارس 2025.

