شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الريال القطرى اليوم الأحد 25-5-2025 فى البنوك الرئيسية والان مع تفاصيل الخبر

استقر سعر صرف الريال القطري مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 25مايو 2025 ،ويتم تحديث هذه الأسعار بشكل لحظي طوال اليوم، مما يضمن للعملاء والمهتمين بأسواق الصرف الحصول على معلومات دقيقة وموثوقة.

هذه الأسعار تتيح للعملاء اتخاذ قرارات مستنيرة حول سعر الريال القطري، سواء كانوا يستعدون للقيام بتعاملات مالية أو يرغبون في متابعة التقلبات في أسواق الصرف.

وسجل سعر الريال القطرى اليوم فى بعض البنوك الأتى:

سعر الريال القطرى فى البنك المركزى

13.65جنيه للشراء.

13.72جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك مصر

12.76جنيه للشراء.

13.71جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك القاهرة

12.76جنيه للشراء.

13.72جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك الأهلى

12.65جنيه للشراء.

13.73جنيه للبيع

سعر الريال القطرى فى بنك الأسكندرية

12.74جنيه للشراء.

13.7جنيه للبيع