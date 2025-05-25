شكرا لقرائتكم خبر عن جهينة تعلن بيع مصنع متوقف عن العمل في مزاد علني لأعلى سعر والان مع تفاصيل الخبر

تعقد اليوم الأحد، جلسة مزاد علني لبيع مصنع جهينة للصناعات الغذائية بالمنطقة الصناعية الأولى بمدينة السادس من أكتوبر قطعة رقم (40/39/38) والبالغ إجمالي مساحتها أكثر من 15 ألف متر مربع، والمصنع المعروض للبيع قديم ومتوقف عن العمل، ولا يوجد به أي معدات أو خطوط إنتاج، وتبيعه شركة جهينة في مزاد علني للأعلى سعر، في إطار ضوابط التصرف في أصول أو استثمارات الشركة، وفق بيان رسمي للبورصة.

وحققت شركة جهينة للصناعات الغذائية، مبيعات بلغت 24.3 مليار جنيه خلال عام 2024، وبلغ صافي الربح 2.73 مليار جنيه خلال العام الماضي بنسبة نمو 167.79%.