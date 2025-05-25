شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس غرفة التجارة الأمريكية: العلاقات الاقتصادية ممتدة من أيام السادات وكارتر والان مع تفاصيل الخبر

أكدت سوزان كلارك رئيس غرفة التجارة الأمريكية بواشنطن، أن العلاقات الاقتصادية بين أمريكا ومصر ممتدة وعميقة منذ إطلاقها في عهد الرئيسين السادات وكارتر عام 1978.

,جاء ذلك خلال كلمتها في افتتاح منتدي قادة الأعمال المصري الأمريكي بمشاركة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء والسفراء وقيادات الشركات في مصر وأمريكا.

,أعربت كلارك عن سعادتها البالغة بوجودهما لأول مرة في مصر الجميلة، لافتة إنها تقدر رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، لهذا المنتدي الهام.

وأشارت الي أهمية المؤتمر في تدعيم الاستثمار في مصر والعلاقات التجارية في مجالات الذكاء الاصطناعي والطاقة والسياحة والتكنولوجيا، لا سيما أن مصر تلعب دورا مهما في المنطقة وفي قارة أفريقيا .

وتطرقت سوزان كلارك لحجم الاستثمارات المشتركة والعلاقات التجارية بين البلدين ، وبالتالي من الممكن زيادتها وتدعيمها خلال الفترة المقبلة.

وانطلقت فعاليات منتدى قادة الأعمال المصري المصري ،تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السبسي رئيس الجمهورية، بمشاركة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء ورؤساء وقيادات الشركات الامريكية والمصرية في واحدة من أكبر وأهم الفعاليات الاقتصادية هذا العام.

يقام المنتدى بمناسبة زيارة وفد الأعمال الأمريكي إلى مصر، برئاسة رئيسة غرفة التجارة الأمريكية، سوزان كلارك، و61 من كبار المسؤولين التنفيذيين يمثلون 42 شركة أمريكية كبرى، تنظم المؤتمر غرفة التجارة الأميركية بواشنطن ومجلس الاعمال الأمريكي المصري والغرفة الأمريكية بالقاهرة.

تتضمن الفعاليات كلمات ترحيب من كل من طارق توفيق، رئيس مجلس محافظي غرفة التجارة الأمريكية في مصر، وسوزان كلارك، الرئيسة والمديرة التنفيذية لغرفة التجارة الأمريكية، وجون جيه كريستمان الرابع، الرئيس التنفيذي لشركة أباتشي، ورئيس مجلس الأعمال الأمريكي المصري، وعمر مهنا، رئيس مجلس الأعمال المصري الأمريكي، والرئيس المنتخب لغرفة التجارة الأمريكية في مصر.