شكرا لقرائتكم خبر عن التخطيط: إنشاء 13.5 ألف وحدة إسكان سكن لكل المصريين خلال خطة 25/2026 والان مع تفاصيل الخبر

تستهدف خطة 25/2026 عِدّة مشروعات قوميّة استراتيجيّة في إطار التوجيهات الرئاسيّة وتوجيهات مجلس الوزراء، يأتي في مُقدّمتها التغذية الكهربائيّة لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة – مطروح) واستكمال بروتوكول أعمال التغذية الكهربائيّة لمشروعات استصلاح الأراضي بمناطق الدلتا الجديدة وسيناء وبني سويف والـمنيا وغرب كوم أمبو وشمال أسوان، والانتهاء من التغذية الكهربائيّة لآبار المياه بالتجمّعات التنمويّة لشمال وجنوب سيناء، وانتهاء توسّعة محطتي محولات كهرباء العاشر من رمضان وزهراء مدينة نصر.



وفي مجال خدمات الإسكان ،اوضح تقرير لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ان خطّة عام 25/2026 راعت مُواصلة استكمال تنفيذ مُخطّط الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وإتاحة الأراضي لـمشروعات الإسكان بتكلفة مُناسِبة، والتوسّع في استخدام التقنيّات النظيفة والتوسّع في مشروعات إعادة تدوير المخلفات في إطار التحوّل نحو الاقتصاد الأخضر، بالإضافة إلى تشجيع مُشاركة القطاع الخاص مع القطاع الحكومي في المشروعات العقاريّة وفقًا لنُظُم البناء والإدارة الحديثة.



واشار التقرير إلى أن الخطة تستهدف تشييد نحو 285 ألف وحدة سكنيّة إسكان اجتماعي خلال عام الخطة بالإضافة إلى 11.5 ألف وحدة إسكان مُتوسّط، و13.5 ألف وحدة إسكان سكن لكل المصريين، وذلك بإجمالي 310 ألف وحدة سكنيّة.



مجال التنمية العُمرانيّة وخدمات الإسكان والمياه والصرف الصحّي، أكد التقرير حرص الحكومة على مُواصلة جهودها الحثيثة لتدشين مُجتمعات عُمرانيّة جديدة يتجاوز عددُها 20 مُجمّعًا جديدًا، وكذا تعمير المناطق الصحراويّة خارج وادي النيل، وذلك لاستيعاب الزيادة السُكانيّة الـمُطردة، وتخفيف الضغط عن العاصمتين والمدن المزدحمة وللتصدّي لظاهرة التجمّعات العشوائيّة.

وأضاف التقرير أن الحكومة تستهدف من خلال جهود التنمية العُمرانيّة؛ زيادة مساحة المعمور المصري، وتحديد نطاق التنمية المكانية لتحقيق التوزيع المكافئ للسُكان، بالإضافة إلى مُعالجة مُشكلات العُمران المتفاقمة والـملحّة ، للارتقاء بجوّدة البيئة العُمرانيّة، ومع اهتمام خاص بتطوير خدمات البنيّة التحتيّة في الريف المصري.



