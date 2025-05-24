شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم السبت 24مايو -2025 عيار 24 بدون مصنعية بـ 5382.86 جنيه والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب حسام الشقويرىالسبت، 24 مايو 2025 10:00 م
يترقب المتعاملون في مصر تطورات أسعار الذهب وسط توجهات المستثمرين نحو الملاذات الآمنة، وننشر آخر تطورات سعر الذهب اليوم السبت في مصر
أسعار الذهب في مصر اليوم
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- عيار 24 يسجل 5382.86 جنيه.
- - عيار 21 يسجل 4710 جنيهات.
- - عيار 18 يسجل 4038 جنيهًا.
- - عيار 14 يسجل 3133 جنيهات.
- - الجنيه الذهب 37640 جنيهًا.
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وتجدر الإشارة إلى أن كافة الأسعار المنشورة في سياق هذا التقرير قابلة للتغير على مدار الساعة ، كما يضاف عليها رسوم المصنعية والضريبة والدمغة، بالإضافة إلى تطورات السعر الفوري
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