شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يعوض جميع الخسائر المتكبدة خلال أسبوعين.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استطاع الذهب العالمي الارتفاع خلال الأسبوع الماضي ليسجل أعلى مستوى في أسبوعين، ويعوض كل الخسائر التي تكبدها في الأسبوع السابق، وذلك مع إقبال المستثمرين على الملاذ الآمن وسط تجدد تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية وضعف الدولار.



سجل سعر أونصة الذهب العالمي ارتفاع خلال الأسبوع الماضي بنسبة 4.8% ليسجل اعلى مستوى عند 3366 دولار للأونصة بعد أن افتتح تداولات الأسبوع عند 3215 دولار للأونصة لينهي الأسبوع عند المستوى 3358 دولار للأونصة، وفق جولد بيليون.



أسعار الذهب في مصر اليوم



- عيار 24 يسجل 5382.86 جنيه.

- عيار 21 يسجل 4710 جنيهات.

- عيار 18 يسجل 4038 جنيهًا.

- عيار 14 يسجل 3133 جنيهات.

- الجنيه الذهب 37640 جنيهًا.



على الصعيد المحلي في مصر، خلال الأسبوع الماضي ارتفع الذهب عيار 21 بنسبة 3.85% بمقدار 175 جنيه ليغلق تداولات الأسبوع عند 4715 جنيه للجرام بعد أن افتتح الأسبوع عند المستوى 4540 جنيه للجرام مسجلاً أعلى مستوى عند 4720 جنيه للجرام.

ارتفع الذهب بنسبة 1.9% في جلسة الجمعة، وسجل أعلى مستوى في أسبوعين بعد أن وجد دعم كبير من تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد أن أوصى بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% على واردات الاتحاد الأوروبي اعتبارًا من 1 يونيو.

كما صرح ترامب بأن شركة آبل ستدفع رسومًا جمركية بنسبة 25% على أجهزة آيفون التي تباع في الولايات المتحدة ولكنها غير مصنعة هناك، مما دفع الطلب على الملاذ الآمن للصعود.



