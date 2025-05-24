فعاليات وزيارات للترويج.. السياحة والآثار فى أسبوع

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القاهرة - سامية سيد - وزير السياحة والآثار يبحث مع رئيس المنظمة العربية للسياحة ترتيبات مؤتمر "دور المصارف في تنمية السياحة العربية" بالقاهرة

التقى وزير السياحة والآثار برئيس المنظمة العربية للسياحة، والأمين العام للمنظمة، وذلك لبحث تجهيزات مؤتمر "دور المصارف العربية في تنمية السياحة العربية"، والمقرر إقامته بالقاهرة في الفترة من 15 إلى 17 نوفمبر المقبل، حيث تم التأكيد على أهمية المؤتمر الذي يهدف لتسليط الضوء على الدور الحيوي الذي تلعبه المؤسسات المصرفية والمالية في دعم الاستثمارات السياحية في الوطن العربي.

وقد تم اختيار مدينة القاهرة لاستضافة المؤتمر لما تتمتع به من مقومات سياحية وثقافية متفردة، وبنيتها التحتية المتطورة، إلى جانب النمو الملحوظ في حركة السياحة الوافدة إليها، لاسيما بعد أن يتم افتتاح المتحف المصري الكبير بشكل رسمي الذي يعد أحد أبرز المشروعات الأثرية والسياحية على مستوى العالم.

جولة تفقدية لموقع دير أبو مينا الأثري ودير مارمينا بالإسكندرية

قام وزير السياحة والآثار بجولة تفقدية بموقع أبو مينا الأثري، وكافة عناصره المعمارية، وعناصر مشروع خفض منسوب المياه الجوفية، ودير مارمينا العجايبي بمنطقة برج العرب بالإسكندرية، بتشريف واستضافة كريمة من قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.

وقد أشاد الوزير بما تم تنفيذه من أعمال بالموقع ككل من مشروع خفض منسوب المياه الجوفية ومشروع ترميم العناصر المعمارية للدير الأثري وتطوير الخدمات بالموقع العام، ذلك بهدف صون الموقع وضمان استدامة مكوناته الأثرية للأجيال القادمة، بما يتفق مع المعايير الدولية في مجال الحفظ والترميم.

وأكد الوزير على أهمية الترويج لمنطقة دير أبو مينا كواحدة من أبرز المواقع الأثرية والدينية ذات القيمة الدولية، كما وجه بضرورة إعداد برامج تدريبية متخصصة للمرشدين السياحيين لتعريفهم بالعناصر المعمارية والتاريخية الفريدة للدير .

نائب وزير السياحة والآثار تشارك في ورشة عمل حول التنمية الاقتصادية المحلية لعدد من مدن الدلتا والصعيد

شاركت نائب وزير السياحة والآثار، كمتحدث، في إحدى الجلسات النقاشية حول استراتيجية التنمية الاقتصادية المحلية لبعض مدن الدلتا والصعيد، وذلك ضمن فعاليات ورشة العمل التي نظمها برنامج موئل الأمم المتحدة UN Habitat بدمياط.

وقد استعرضت نائب الوزير أبرز التحديات التي تواجه تنمية هذا المنتج، إلى جانب الفرص المتاحة لتطويره، واحتياجات السائحين المهتمين به، بالإضافة إلى أهم الإجراءات اللازمة المقترحة لتطوير هذا المنتج وتعزيز جاذبيته وتحقيق الرواج السياحي له.

المتحف المصري الكبير يستقبل كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشئون العربية والشرق الأوسط والمستشار رفيع المستوى للشئون الإفريقية

استقبل المتحف المصري الكبير، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والشرق الأوسط والمستشار رفيع المستوى للشؤون الإفريقية، حيث حرص على زيارة المتحف للاطلاع على الكنوز الأثرية التي يزخر بها، والتعرف على ملامح الحضارة المصرية العريقة، التي يُعَد المتحف منصة عالمية لعرضها وتوثيقها.

وقد تم اصطحاب الضيوف في جولة شملت الساحة الخارجية، والبهو الرئيسي، والدَّرَج العظيم، وقاعات العرض الرئيسة، والتي تسرد جوانب متعددة من تاريخ مصر القديمة، بداية من عصور ما قبل الأسرات وحتى العصرين اليوناني والروماني.

المتحف المصري الكبير يستضيف النسخة الثالثة من ملتقى التمكين بالفن

استضاف المتحف المصري الكبير، النسخة الثالثة من ملتقى التمكين بالفن، ضمن فعاليات التشغيل التجريبي له، وذلك بمشاركة أكثر من 200 فنانة، من أكثر من 35 دولة، وتحت رعاية وزارات كل من السياحة والآثار، والثقافة، والشباب والرياضة، والبيئة، والتضامن الاجتماعي.

وخلال كلمته، أكد الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف المصري الكبير على حرص المتحف على المشاركة في هذا الملتقي المميز لتعزيز روح التعاون، وتبادل الرؤى، مُشيرًا إلى أن المتحف يعتبر مجمّع ثقافي، ومنارة للحضارة والتراث، يحتفي بالتاريخ المصري، ويشجِّع على الإبداع والابتكار.

المتحف القومي للحضارة المصرية يحتفل باليوم العالمي للمتاحف تحت شعار "مستقبل المتاحف في مجتمعات سريعة التغير"

في أجواء من الإبداع والتفاعل الثقافي، نظّم المتحف القومي للحضارة المصرية فعالية موسعة احتفالًا بيوم المتاحف العالمي. كما تم الإعلان عن الفائزين بجوائز أفضل الممارسات المتحفية لعام 2025، والتي تأتي في إطار دعم التميز والابتكار في العمل المتحفي، بالتعاون بين قطاع المتاحف واللجنة الوطنية المصرية للمتاحف ICOM.

وقد حصل المتحف القومي للحضارة المصرية درع التميّز في فئة المشاركة المجتمعية والشمول المتحفي عن مشروع "طبلية مصر"، الذي يُعد من أبرز المبادرات لصون التراث الثقافي غير المادي وتعزيز ارتباط المتحف بالمجتمع المحلي.

وعلى هامش الاحتفالية، تم افتتاح معرض مؤقت بعنوان "أيادي تصنع الخلود"، ليُسلط الضوء على الجهود الحثيثة التي يبذلها المرممون المصريون في صون التراث الحضاري.

المتحف القومي للحضارة المصرية يستقبل وفدًا صينيًا ويستضيف معرض "ألف كوب" في إطار التعاون الثقافي المشترك

في إطار تعزيز العلاقات الثقافية بين مصر وجمهورية الصين الشعبية، استقبل المتحف القومي للحضارة المصرية، وفدًا رسميًا صينيًا برئاسة مدير المركز الثقافي الصيني والمستشار الثقافي والسياحي لسفارة الصين بالقاهرة، لبحث آفاق التعاون الثنائي في مجالات الآثار والثقافة والفنون.

وضمن فعاليات التعاون الثقافي بين مصر والصين، استضاف وافتتح المتحف معرضًا فنيًا مؤقتًا بعنوان "ألف كوب" والذي يُعد منصة فريدة لعرض فن الخزف المعاصر الصيني، وذلك بالتعاون مع مؤسسة "هانغتشو ديلي برس" الصينية.

وزارة السياحة والآثار تنظم رحلات تعريفية لشركات السياحة من السوق البولندي للمقصد المصري

في ضوء توجيهات وزير السياحة والآثار بتعزيز التواصل مع منظمي الرحلات والاتحادات وشركات السياحة بالأسواق المستهدفة للترويج للمقصد المصري بما، نظمت الوزارة ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي رحلتين تعريفيتين بالمقصد السياحي المصري لممثلي 65 شركة سياحة تعمل بالسوق البولندي وذلك بالتعاون مع منظمي رحلات TUI و ETI.

وقد تضمن برنامج هاتين الرحلتين زيارة عدد من الأماكن السياحية والأثرية بمدن الغردقة والأقصر والقاهرة والعلمين الجديدة بالإضافة إلى زيارة عدد من المنشآت الفندقية والسياحية.

مساعد وزير السياحة والآثار لشئون شركات السياحة تلتقي وفد من ممثلي البنك الدولي ووزارة الحج والعمرة السعودية والبنك المركزي السعودي

في ضوء تكليفات الوزير، التقت مساعد الوزير لشئون شركات السياحة ورئيس اللجنة العليا للحج والعمرة، وفدًا رفيع المستوى يضم ممثلين عن البنك الدولي ووزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية والبنك المركزي السعودي، وذلك لمناقشة التعاون بين البلدين في مجال التحول الرقمي وخاصة فيما يخص خدمات الحج والعمرة.

شهد اللقاء، مناقشة آليات تعزيز تبني الحجاج والمعتمرين للمدفوعات الرقمية أثناء موسم الحج والعمرة، والترويج لطرق الدفع الرقمية بما يتماشى مع استراتيجية الشمول المالي في البلدين. بالإضافة إلى تم إطلاع الجانب السعودي على تجربة الدولة المصرية في مجال المدفوعات الرقمية وخاصة في ظل التطور الذي تشهده أنظمة الدفع الالكترونية المختلفة في مصر.

انطلاق أولى رحلات طيران الحج السياحي لموسم الحج لعام 1446 هـ

انطلقت أولى رحلات طيران الحج السياحي لموسم الحج لعام 1446 هـ، حيث أقلت الرحلة 334 حاج سياحة مصري. وتقوم لجان وزارة السياحة والآثار بمكة المكرمة والمدينة المنورة، باستقبال حجاج السياحة فور وصولهم إلى جدة والمدينة المنورة، وتقدم لهم التسهيلات اللازمة والاطمئنان على تسكينهم بأماكن إقاماتهم.

وأكد وزير السياحة والآثار، على حرص الوزارة ولا سيما من خلال لجانها المختلفة، على تسهيل الإجراءات وتقديم الدعم اللازم لحجاج السياحة بما يساهم في تقديم أفضل الخدمات لهم وضمان تجربة حج مميزة وراحتهم وسلامتهم طوال فترة أداء مناسك الحج وتحقيق أعلى معايير الرعاية والاهتمام لحين عودتهم بسلامة الله إلى أرض الوطن.

بدأ انطلاق رحلات الحج السياحي البري لموسم حج 1446 هـ

بدأت رحلات الحج السياحي البري في الانطلاق لأداء فريضة الحج لعام 1446 هـ، حيث ضمت أولى الرحلات 3 أتوبيسات سياحية تقل 125 حاجاً. وقامت لجان وزارة السياحة والآثار بمينائي نوبيع المصري والعقبة الأردني، باستقبال حجاج هذه الرحلات فور وصولهم وقدمت لهم التسهيلات اللازمة لضمان سهولة سفرهم وسلامتهم.

وقد تم توفير 180 أتوبيس سياحي معظمها موديل العام، لنقل حجاج بيت الله الحرام إلى مقار إقامتهم في الأراضي السعودية، وقامت لجان الإدارة المركزية لشركات السياحة بالوزارة بإجراء الفحص السياحي والفني الدقيق لهذه الأوتوبيسات للتأكد من الصلاحية الفنية للأتوبيسات وسلامتها قبل مغادرتها.

استرداد 21 قطعة أثرية من أستراليا

في إطار الجهود التي تبذلها الدولة المصرية لحماية وصون تراثها الثقافي، تسلمت وزارة السياحة والآثار، ممثلة في المجلس الأعلى للآثار، 21 قطعة أثرية كانت قد وصلت لمصر قادمة من العاصمة الأسترالية، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، وبالتعاون مع كافة الجهات المعنية المصرية والأسترالية.

تضم القطع المستردة، التي تعود إلى عصور مصرية قديمة مختلفة، تماثيل صغيرة منها تمثال أوشابتي، وجزء من تابوت خشبي، ورأس أفعى من الخشب، ومسرجة فخارية، ومغازل من العاج، وتميمة عين الوجات، وقطعة من النسيج القبطي.

المنظمة العربية للسياحة تُعلن العلمين الجديدة عاصمة المصايف العربية لعام 2025

أعلنت المنظمة العربية للسياحة عن اختيار مدينة العلمين الجديدة عاصمة للمصايف العربية لعام 2025، وذلك بعد استيفائها للمعايير التي تتمثل في الإدارة والعمل التنظيمي بالمصيف، والبنية التحتية له، وأنماط وموارد الاستجمام والترفيه، والحفاظ على البيئة وحمايتها، والأمن والسلامة والصحة، والاستجابة للمستجدات السياحية.

وستقوم الوزارة، بالتعاون مع الجهات المعنية، بتنظيم خلال عام 2025 برنامج حافل من الفعاليات الثقافية والفنية والترفيهية في المدينة، احتفاءً بهذا اللقب، بما يسهم في تعزيز الحركة السياحية ورفع مستوى الخدمات المقدمة للزائرين من مختلف أنحاء العالم العربي.

الكشف عن اسم وألقاب صاحب مقبرة Kampp23 بالعساسيف بالبر الغربي بالأقصر

تمكنت البعثة الأثرية المصرية الكندية المشتركة بين المجلس الأعلى للآثار وجامعة أونتاريو، من تحديد هوية صاحب مقبرة Kampp23 بمنطقة العساسيف بالبر الغربي بالأقصر، والتي تم الكشف عنها في سبعينات القرن الماضي.

وهناك العديد من القطع الأثرية والنقوش التى تم الكشف عنها من قبل في أماكن متفرقة بالبر الغربي بالأقصر تحمل ألقاب أخري لشخص يدعي "آمون مس" من بينها مستشار الملك، الأب الإلهي لآمون، وجامع الضرائب، ورئيس خدمة المحاجر لبعثة الملك رمسيس الرابع إلى وادي الحمامات، إلا أنه لم يتم حتى الآن التأكد أن هذه الألقاب تخص صاحب المقبرة Kampp23 أم هي لشخص آخر يدعي آمون مس شغل منصب عمدة طيبة في وقت لاحق لعصر الرعامسة.

معارض أثرية مؤقتة وفعاليات وأنشطة ثقافية بمتاحف الآثار على مستوى الجمهورية بمناسبة يوم المتاحف العالمي

بمناسبة يوم المتاحف العالمي، والذي يوافق 18 مايو من كل عام، تنظم وزارة السياحة والآثار ممثلة في المجلس الأعلى للآثار، برنامجًا موسعًا من الفعاليات والمعارض الأثرية المؤقتة والأنشطة الثقافية والفنية وندوات تعليمية وورش تفاعلية لزائري متاحف الآثار على مستوى الجمهورية، لتسليط الضوء على أوجه التطور الثقافي والحضاري في مصر عبر العصور، وبما يتسق وشعار يوم المتاحف العالمي لهذا العام: "مستقبل المتاحف في مجتمعات سريعة التغير".

يؤكد ذلك على حرص الوزارة ممثلة في المجلس الأعلى للآثار على دمج المجتمعات المحلية، خاصة فئات الشباب وذوي الهمم، في الأنشطة المتحفية، بما يعزز من وعيهم التراثي ويدعم التنمية الثقافية الشاملة. كما تعكس الدور المتنامي للمتاحف كمؤسسات ثقافية وتعليمية تلعب دورًا محوريًا في حفظ التراث وتعزيز الهوية.

المتحف المصري بالتحرير يشهد فعالية علمية رائدة حول توظيف الذكاء الاصطناعي في صيانة وترميم المومياوات

في إطار الاحتفال بيوم المتاحف العالمي، استضاف المتحف المصري بالتحرير، فعالية علمية بعنوان "تطوير الذكاء الاصطناعي في الصيانة والترميم بالمتاحف تركيزًا على صيانة المومياوات". حيث تم عرض أحدث التقنيات البحثية والأساليب التطبيقية في هذا المجال، تأكيدًا على دور المتحف العلمي والبحثي في صون التراث الثقافي المصري.

تضمنت الفعالية سلسلة من المحاضرات العلمية المتخصصة، كما عُقدت جلسة نقاش مفتوحة استعرض خلالها الحضور آفاق التعاون المستقبلي وتوجهات البحث العلمي في مجال الذكاء الاصطناعي وصيانة التراث، وسط إشادة واسعة من المشاركين بالتنظيم والدور الرائد للمتحف المصري في مواكبة أحدث المستجدات العلمية في عالم المتاحف.

وعلى هامش الفعالية، تم اختيار "قطعة الشهر" ضمن معرض أرشيفي خاص بعنوان "السجلات العلمية الأولى للمومياوات الملكية: كشف النقاب عن المحفوظات الخفية"، والذي يعرض مجموعة نادرة من السجلات الأرشيفية التي توثق الدراسة التفصيلية للمومياوات الملكية أثناء عرضها في المتحف المصري ببولاق.

بمناسبة اليوم المتاحف العالمي.. افتتاح معرض "حُلي الكرنك الذهبية" بمتحف الأقصر للفن المصري القديم

في إطار الاحتفالات بيوم المتاحف العالمي، افتتح الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، معرضًا أثريًا مؤقتًا بعنوان "حُلي الكرنك الذهبية" بمتحف الأقصر للفن المصري القديم.

يضم المعرض مجموعة فريدة من الحُلي الذهبية التي تعود إلى بداية الأسرة السادسة والعشرين، والتي تم الكشف عنها مؤخرًا داخل إناء فخاري محفوظ بحالة جيدة، خلال أعمال البعثة الأثرية المصرية-الفرنسية، التابعة للمركز المصري الفرنسي لدراسة معابد الكرنك والمجلس الأعلى للآثار، شمال معبد الكرنك.