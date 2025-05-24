شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم السبت 24-5-2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل سعر الدولار اليوم السبت 24-5-2025 أمام الجنيه المصري فى التعاملات وفقا لآخر تحديث بالبنوك بالتزامن مع العطلة الأسبوعية، بالبنك المركزي 49.83 جنيه للشراء و 49.97 جنيه للبيع.

و سجل سعر الدولار اليوم السبت، فى البنك الأهلي عند 49.85 جنيه للشراء 49.95 جنيه البيع، فى بنك مصر 49.85 جنيه للشراء 49.94 جنيه البيع وفي بنك القاهرة سجل 49.85 جنيه للشراء 49.95 جنيه البيع كما سجل فى البنك التجارى الدولى cib سعر 49.85 جنيه للشراء 49.95 جنيه البيع .

و سجل سعر الدولار منتصف التعاملات كالآتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

49.85 جنيه للشراء.

49.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

49.85 جنيه للشراء.

49.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

49.85 جنيه للشراء.

49.95 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

49.85 جنيه للشراء.

49.95 جنيه للبيع.

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سعر الدولار فى بنك القاهرة

49.85 جنيه للشراء.

49.95 جنيه للبيع.