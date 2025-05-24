الاقتصاد

سعر الذهب اليوم السبت 24 مايو -2025 عيار 18 بدون مصنعية بـ 4038 جنيها

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سعر الذهب اليوم السبت 24 مايو -2025 عيار 18 بدون مصنعية بـ 4038 جنيها

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القاهرة - سامية سيد - كتب حسام الشقويرى

السبت، 24 مايو 2025 06:12 م

تتاثرأسعار الذهب في مصر بتوجهات السوق العالمية، ومنها قرارات البنوك المركزية الكبرى وتحركات الدولار الأمريكي.

 
اسعار الذهب اليوم فى مصر
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عيار 24 يسجل 5382.86 جنيه.
- عيار 21 يسجل 4710 جنيهات.
- عيار 18 يسجل 4038 جنيهًا.
- عيار 14 يسجل 3133 جنيهات.
- الجنيه الذهب 37640 جنيهًا.
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وارتفعت أسعار الذهب لتسجل أعلى مستوى لها في ما يقرب من 9 أيام، مدعومة بانخفاض الدولار ولجوء المستثمرين إلى الأصول الآمنة وسط حالة من الغموض المالي في الولايات المتحدة، حيث يناقش الكونجرس مشروع قانون ضريبي شامل.


 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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