شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم السبت 24 مايو -2025 عيار 18 بدون مصنعية بـ 4038 جنيها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب حسام الشقويرىالسبت، 24 مايو 2025 06:12 م
تتاثرأسعار الذهب في مصر بتوجهات السوق العالمية، ومنها قرارات البنوك المركزية الكبرى وتحركات الدولار الأمريكي.
اسعار الذهب اليوم فى مصر
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عيار 24 يسجل 5382.86 جنيه.
- عيار 21 يسجل 4710 جنيهات.
- عيار 18 يسجل 4038 جنيهًا.
- عيار 14 يسجل 3133 جنيهات.
- الجنيه الذهب 37640 جنيهًا.
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وارتفعت أسعار الذهب لتسجل أعلى مستوى لها في ما يقرب من 9 أيام، مدعومة بانخفاض الدولار ولجوء المستثمرين إلى الأصول الآمنة وسط حالة من الغموض المالي في الولايات المتحدة، حيث يناقش الكونجرس مشروع قانون ضريبي شامل.
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