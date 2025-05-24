شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم السبت 24 مايو -2025 عيار 18 بدون مصنعية بـ 4038 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

تتاثرأسعار الذهب في مصر بتوجهات السوق العالمية، ومنها قرارات البنوك المركزية الكبرى وتحركات الدولار الأمريكي.



اسعار الذهب اليوم فى مصر

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عيار 24 يسجل 5382.86 جنيه.

- عيار 21 يسجل 4710 جنيهات.

- عيار 18 يسجل 4038 جنيهًا.

- عيار 14 يسجل 3133 جنيهات.

- الجنيه الذهب 37640 جنيهًا.

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وارتفعت أسعار الذهب لتسجل أعلى مستوى لها في ما يقرب من 9 أيام، مدعومة بانخفاض الدولار ولجوء المستثمرين إلى الأصول الآمنة وسط حالة من الغموض المالي في الولايات المتحدة، حيث يناقش الكونجرس مشروع قانون ضريبي شامل.



