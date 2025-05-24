الطيران المدني تصدر تقرير التزام الرحلات لشهر أبريل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني اليوم، تقريرها الشهري لالتزام المطارات والناقلات الوطنية بأوقات الرحلات لشهر أبريل 2025م، وفقًا لحالة مغادرة الرحلة أو قدومها خلال فترة أقل من 15 دقيقة من الوقت المجدول لها؛ مما يوفر للمسافرين رؤية واضحة حول مستوى التزام شركات الطيران والمطارات بجداول الرحلات، وتستهدف تجويد الخدمات المُقدَّمة للمسافرين، ورفع مستواها، وتحسين تجربة المسافر.

وأشار التقرير الصادر عن شهر أبريل 2025 إلى تصدر مطار الملك خالد الدولي بالرياض، ومطار الملك فهد الدولي بالدمام، ومطار أبها الدولي، ومطار نيوم الدولي، ومطار طريف، ومطار وادي الدواسر المراكز المتقدمة في التقرير، وقُسمت المطارات إلى (5) فئات، حقق المركز الأول في فئة المطارات الدولية التي يزيد أعداد المسافرين فيها عن (15) مليون مسافر سنويًّا مطار الملك خالد الدولي بالرياض بنسبة التزام بلغت (90%)، وفي الفئة الثانية للمطارات الدولية التي يأتي فيها أعداد المسافرين من (5) إلى (15) مليون مسافر سنويًّا حصل مطار الملك فهد الدولي بالدمام على المركز الأول بنسبة (87%)، وجاء في الفئة الثالثة للمطارات الدولية التي يأتي فيها أعداد المسافرين من (2) إلى (5) ملايين مسافر سنويًّا حصول مطار أبها الدولي على المركز الأول بنسبة التزام (91%)، وحصل مطار نيوم الدولي على المركز الأول في الفئة الرابعة للمطارات الدولية التي تقل فيها أعداد المسافرين عن مليوني مسافر سنويًّا بنسبة التزام (95%)، وحققت كل من مطار طريف، ومطار وادي الدواسر المركز الأول في الفئة الخامسة للمطارات الداخلية بحصولها على نسبة (100%).

وعلى مستوى شركات الطيران، حققت الخطوط الجوية السعودية نسبة التزام (89%) في القدوم وبنسبة (89%) في المغادرة، وحققت شركة طيران ناس نسبة التزام بلغت (86%) في القدوم (91%) في المغادرة، وحقق طيران أديل نسبة (87%) في القدوم (91%) في المغادرة.

وسلط التقرير الضوء على أبرز المسارات الجوية المحلية والدولية، وشهدت رحلة (الرياض – أبها) التزام بنسبة (96%) في الحركة الجوية المحلية، واحتلت رحلة (الرياض – عمّان) المرتبة الأولى بين الرحلات الدولية بنسبة التزام (97%).

وتأتي هذه الجهود في إطار مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للطيران الهادفة إلى تعزيز مكانة المملكة مركزًا إقليميًّا رائدًا في قطاع الطيران، عبر تحسين المعايير التشغيلية وتعزيز الكفاءة ورفع جودة الخدمات المقدمة للمسافرين.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط