شكرا لقرائتكم خبر عن زيارات رسمية رفيعة المستوى بالمتحف المصرى الكبير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - - ولي عهد إمارة الفجيرة، ونائب مدير عام صندوق النقد الدولي ومدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بالصندوق يزورون المتحف المصري الكبير

في إطار سلسلة الزيارات الرسمية الرفيعة المستوي التي يشهدها المتحف المصري الكبير منذ افتتاحه التجريبي، استقبل المتحف خلال اليومين الماضيين الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد إمارة الفجيرة بدولة الإمارات العربية المتحدة، والسيد نايجل كلارك نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي، واجهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بالصندوق والوفود المرافقة لهم وذلك خلال زيارتهم الحالية لمصر.

قد جاءت زيارة ولي عهد إمارة الفجيرة على هامش مشاركته في فعاليات اليوم العربي للاستدامة 2025، والتي تنعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، أما زيارة نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي ومدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بالصندوق جاءت على هامش مشاركتهما في فعاليات المؤتمر البحثي السنوي الأول لصندوق النقد الدولي المخصص لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وكان في استقبالهم الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف المصري الكبير الذي اصطحبهم في جولة تَضَمَّنت الساحة الخارجية للمتحف، والبهو الرئيسي، والدَّرَج العظيم، وقاعات العرض الرئيسة.

وأعرب الضيوف خلال الزيارة عن سعادتهم واستمتاعهم بالمتحف وتصميمه المعماري المتميز ومقتنياته الأثرية الفريدة التي تروي تاريخ الحضارة المصرية القديمة العريقة.

وزارة السياحة والآثار،المتحف المصري الكبير،المتحف الكبير