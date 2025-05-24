شكرا لقرائتكم خبر عن ضعف الدولار الأمريكي وتراجع مؤشرات ينعكس على سعر الذهب عالميًا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - ساهم ضعف الدولار الأمريكي وتراجع مؤشرات الأسهم في ارتفاع سعر الذهب في ظل العلاقة العكسية التي تربط بينهم.
وسجل سعر أونصة الذهب العالمي ارتفاع خلال الأسبوع الماضي بنسبة 4.8% ليسجل اعلى مستوى عند 3366 دولار للأونصة بعد أن افتتح تداولات الأسبوع عند 3215 دولار للأونصة لينهي الأسبوع عند المستوى 3358 دولار للأونصة، وفق جولد بيليون.أسعار الذهب في مصر اليوم
- عيار 24 يسجل 5382.86 جنيه.
- عيار 21 يسجل 4710 جنيهات.
- عيار 18 يسجل 4038 جنيهًا.
- عيار 14 يسجل 3133 جنيهات.
- الجنيه الذهب 37640 جنيهًا.
على الصعيد المحلي في مصر، خلال الأسبوع الماضي ارتفع الذهب عيار 21 بنسبة 3.85% بمقدار 175 جنيه ليغلق تداولات الأسبوع عند 4715 جنيه للجرام بعد أن افتتح الأسبوع عند المستوى 4540 جنيه للجرام مسجلاً أعلى مستوى عند 4720 جنيه للجرام.
ارتفع الذهب بنسبة 1.9% في جلسة الجمعة، وسجل أعلى مستوى في أسبوعين بعد أن وجد دعم كبير من تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد أن أوصى بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% على واردات الاتحاد الأوروبي اعتبارًا من 1 يونيو.
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